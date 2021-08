Le prime foto di Anna Tatangelo con il nuovo compagno: è Livio Cori a renderla felice

Non era certo un segreto la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori ma nessuno dei due aveva confermato. I due artisti in questi mesi hanno fatto in modo di evitare il gossip, sono stati molto discreti anche se tra le storie Instagram non era difficile intuire. Nessuno scoop estivo ma le foto pubblicate dalla rivista Chi non hanno bisogno di parole e forse Anna Tatangelo e Livio Cori hanno voglia di dire a tutti che si amano. Sotto il sole, distesi sul lettino, difficile non riconoscere la Tatangelo, ne erano consapevoli ed ecco le foto tanto attese dai fan. La conferma di questo amore arriva però nello stesso giorno in cui il gossip parla di quinto figlio per Gigi D’Alessio. Sarà vero il cantante e la sua fidanzata, Denise, sono in dolce attesa? Basta una mano sul ventre per parlare di bebè in arrivo?

ANNA TATANGELO E LIVIO CORI – E’ PER IL PICCOLO ANDREA CHE NON HANNO NASCOSTO IL LORO AMORE

Di certo la Tatangelo ne avrà già parlato con suo figlio Andrea che di certo conoscerà già Livio. E’ ovvio che è per proteggere il bambino che Anna non ha mai parlato del nuovo amore, del nuovo compagno, non ha mai mostrato una foto con Livio Cori. Lo stesso ha cercato di fare Gigi D’Alessio ma le foto con la sua nuova compagna circolano già da un po’ di tempo e anche lui ha postato uno scatto con lei tra le sue storie Instagram.

La cantante di Sora a Belve ha confidato che il momento più difficile della separazione da Gigi D’Alessio è stato vedere la sofferenza negli occhi del figlio; Andrea non accettava che i suoi genitori si lasciassero. Adesso accanto a lei c’è Livio, alla Tatangelo non manca niente del suo legame con Gigi, non ha dubbi.