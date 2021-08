Lutto per Lorenzo Fragola, è morto il suo papà

Aveva solo 56 anni, il papà di Lorenzo Fragola è morto dopo una lunga malattia. Un lutto pieno di dolore che coglie il cantante poco dopo avere festeggiato il compleanno del padre. Davide Fragola si è spento dopo avere combattuto con un male incurabile. Negli ultimi mesi era peggiorato e il 16 agosto, ieri, la malattia lo ha portato via per sempre. Lorenzo Fragola non ha condiviso nessun post, non ha lasciato nessun messaggio di addio per suo padre, è chiuso nel suo dolore, ha scelto di affrontare il lutto in forma privata. I funerali del padre di Lorenzo Fragola sono stati celebrati oggi presso la Chiesa Cuore Immacolato di Maria in viale Vittorio Veneto, a Catania, la città natale del cantante.

MORTO IL PADRE DI LORENZO FRAGOLA – E’ GRANDE IL DOLORE

Il vincitore dell’ottava edizione di X Factor fresco dell’uscita del suo ultimo singolo, Solero, ha dovuto dire addio per sempre al papà. Mentre il mondo della musica sta per ripartire lui si ferma. Lo sorreggono di certo l’affetto dei fan e i tanti messaggi di cordoglio arrivati sui social. In particolare sono i concittadini che conoscevano bene il padre di Lorenzo Fragola e che ripetono di averlo sempre apprezzato per la sua gentilezza e nel suo lavoro.

Era ispettore di Polizia a Catania, la sua città d’origine, ed è sempre in Sicilia che ha creato la sua famiglia accanto alla moglie Rossella. Nel 1995 la nascita di Lorenzo che da sempre ha mostrato la sua passione per la musica e il canto e da sempre i suoi genitori lo hanno sostenuto dandogli modo di coltivare quello che già appariva talento. Era giovanissima Lorenzo Fragola quando ha lasciato la sua città per trasferirsi a Bologna e studiare al DAMS, poi X Factor e da lì è riuscito a regalare ai suoi tante soddisfazioni.