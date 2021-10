Sanremo 2022 il Messaggero svela il cast tra giovanissimi e grandi artisti

E’ ancora presto per conoscere in modo ufficiale il cast di Sanremo. Manca ancora almeno un mesetto e mezzo ma dal Messaggero arriva la lista dei cantanti che dovrebbero salire sul palco di Sanremo 2022. Come saprete anche questa edizione vedrà Amadeus protagonista. Ed essendo la sua terza volta, da lui ci si aspetta qualcosa di diverso. Il Sanremo 2022 a giudicare dalla lista dei nomi fatta dal Messaggero, dovrebbe essere un Festival all’insegna della freschezza, con tantissimi giovani che spopolano nelle classifiche, Blanco su tutti, ma che sono forse sconosciuti a un pubblico come quello della tv generalista. Certo che portare Blanco sul palco dell’Ariston, sarebbe davvero un colpaccio e se tanto mi dà tanto, visto che il cantante è primo ovunque con i suoi brani e ha macinato record su record dopo l’estate pazzesca di Mi Fai impazzire, dovremmo aspettarci per lui un super piazzamento. Ma è davvero presto per questi pronostici anche perchè, la lista del Messaggero, è una lista non ufficiale. Potrebbe non esserci nessun cantante di quelli dati in questo elenco sul palco dell’Ariston, anche se di solito i giornalisti che si sbilanciano così tanto, hanno delle fonti più che attendibili che si “celano” dietro agli spoiler di questo genere. E Amadeus sa bene che non è facile mantenere i segreti, anche lo scorso anno, si lamentò del fatto che molte anticipazioni sugli ospiti erano arrivate da qualcuno che lavorava a stretto contatto con lui. C’è una talpa che lavora nell’ombra? Non è dato saperlo.

Ma intanto vediamo la lista dei 24 nomi, ricordiamo che sul palco non ci saranno tutti questi artisti, Amadeus ha finalmente capito che bisogna sfoltire. Il Messaggero quindi si sbilancia, con qualche nome in più che probabilmente al momento potrebbe essere al ballottaggio con altri. Come potrete vedere c’è la quota grandissimi artisti, già perchè se ci fate il nome di Elisa, di Loredana Bertè o di Carmen Consoli, non possiamo che pensare a stelle della nostra musica. E poi c’è una lista infinita di giovanissimi. E poi gli abbonati, quelli che necessariamente staccano il biglietto per Sanremo, ogni anno.

Sanremo 2022 spunta il cast ufficiale, sarà vero?

Amadeus da quando ieri è uscita questa indiscrezione, non ha commentato in nessun modo e non si è sbilanciato. Ma tutto è davvero possibile.

Elisa con Rkomi Loredana Bertè Tommaso Paradiso con Blanco Francesco Renga Marco Masini Gianluca Grignani Giusy Ferreri Dolcenera Carmen Consoli The Kolors Federico Rossi Simona Molinari Marlene Kuntz Zen Circus Zero Assoluto Boomdabash Giovanni Caccamo con Alessandro Mannarino e l’Orchestraccia Elio e le Storie Tese con gli Eugenio in Via di Gioia Paolo Jannacci

Per quanto riguarda la quota giovani, tra i possibili nomi di Sanremo 2022 spuntano: