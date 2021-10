Alessandra Amoroso ha chiesto scusa e fatto pace con se stessa

Alessandra Amoroso presenta il suo nuovo album Tutto accade ma non sono solo brani da cantare e ascoltare, nel suo nuovo lavoro c’è il suo vero cambiamento. Tutto è cambiato nella vita di Alessandra Amoroso, nell’album c’è lei prima e dopo che accadessero determinate cose e così si racconta in tutte le sfumature, anche le più oscure, perché le abbiamo tutti. E’ al Tgcom che la cantante racconta di quei colori che non ha mai fatto vedere. 14 brani inediti, una squadra di autori scelti con cura ed è il disco della verità per la Amoroso, così lo definisce mentre confida che ha fatto pace con se stessa perché non aveva mai vissuto in modo sereno il suo successo. Non si definisce una cantante ma una donna “che porta in giro l’entusiasmo” e che gira con la sua auto sia quando va a fare la spesa che quando va ai concerti.

Tutto accade è il nuovo album di Alessandra Amoroso

Alessandra si è riscoperta, anche nella voce. “La verità è che in questi anni mi sono disegnata totalmente sbagliata. Le tante mie insicurezze e i miei paletti hanno fatto sì che mi approcciassi alle cose in un modo. Ho cominciato a lavorarci e fare un percorso. Ho provato a guardare da un’altra parte credendo di più in me stessa”. oggi si sente più sicura e forte ma non giudica la donna che era prima: “La prendo per mano le dico grazie… le ho chiesto anche scusa”.

Si sente del tutto diversa da prima e pensa che Tutto accade non si avvicini a nessun album del passato: “E’ una Alessandra 2.0… In ogni traccia, nella grafica come nei testi scritti da altri, c’è Alessandra. Ci sono io che ho fatto pace con me stessa”.

Nell’album ci sono tante foto: “c’è una parte di me che non vedo tutti i giorni, è come se prendesse vita un’altra Ale”.

