Il ritorno di Alessandra Amoroso è con Tutto Accade: album e singolo nuovo

Il primo giorno di settembre è stato tutt’altro che amaro per la Big Family! Dopo l’annuncio del primo stadio, Alessandra Amoroso ha finalmente svelato tutti i dettagli sul nuovo album. O quasi tutti! A distanza di tre anni dall’ultimo disco 10(io) che segnava, appunto, i primi dieci anni di carriera dell’artista salentina, arriva Tutto Accade. Sandrina ha sorpreso il suo amato pubblico mostrando la copertina del nuovo album. Si tratta di una stampa in bianco e nero in cui si vedono protagoniste le ‘diverse anime’ della cantante. “Tutto accade”, il mio nuovo disco di inediti, disponibile dal 22 ottobre! Da oggi in preorder” ha così annunciato Alessandra attraverso i suoi social network ma questa non è l’unica novità per i fan.

Alessandra Amoroso, a ottobre il nuovo album Tutto Accade: da mezzanotte il nuovo singolo Tutte le volte

La big family di Alessandra Amoroso non dovrà attendere fino ad ottobre. Dopo il lancio dei singoli Piuma e Sorriso grande (che saranno contenuti proprio in Tutto accade), Sandrina ne lancia uno nuovo e a partire da mezzanotte. Da venerdì 2 settembre, infatti, Tutte le volte sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Tra pochissime ore avremo quindi un terzo piccolo assaggio di quello che sarà poi l’album. ““Tutto accade” racconta di me, di scelte che la musica mi stava suggerendo di fare di nuove scoperte, della necessità di esserci oggi più che mai. Tutto accade e non per caso, ma solo per chi ci crede” aveva detto a tal proposito. Presto si avranno notizie più dettagliate riguardo ai brani e alle collaborazioni.

Come preordinare Tutto Accade, il nuovo album di Alessandra Amoroso

Tutto Accade è già disponibile in preorder in diverse versioni: in formato vinile in quattro colori diversi (verde, blu, rosa e arancione), in formato CD con box esclusivo con poster e foto autografata e in formato CD con box e poster. Dove si può prenotare la versione scelta? Dipende dal tipo di copia che volete acquistare. Il box e il vinile arancio sono disponibili in esclusiva Amazon, gli altri vinili colorati e limitati su Ibs e Discoteca Laziale. A voi la scelta, l’altro appuntamento con Alessandra Amoroso, ovviamente, è per il 13 luglio 2021 con Tutto accade a San Siro.