Ed Sheeran positivo al covid 19 non salta Che tempo che fa: sarà in collegamento

Una pessima notizia, in primis per il cantante, poi per tutti i fan che non vedevano l’ora di poterlo incontrare. Pochissimi minuti fa Ed Sheeran ha annunciato sulla sua pagina instagram di essere risultato positivo al covid 19. Il cantante non ha detto molto: sta bene, tanto che ha già spiegato che non rinuncerà a nessun impegno, se potrà collegarsi da casa. Ma per il momento è isolato, quindi ha dovuto rinunciare a ogni altro impegno. Questa sera Ed Sheeran sarà ospite di Che tempo che fa su Rai 3 e spiegherà a Fabio Fazio e al pubblico della rete come sta e che cosa sta succedendo in queste ore. Purtroppo grande delusione per i fan che speravano di vederlo magari fuori dagli studi di Milano. Il cantante resterà nella sua casa e si collegherà da “remoto” con lo studio di Che tempo che fa per una intervista che in qualche modo, ci riporta indietro nel tempo…

Ed Sheeran positivo al covid 19: l’annuncio su Instagram

Le parole del cantante sui social:

Hey ragazzi. Nota veloce per dirti che sono tristemente risultato positivo al Covid, quindi ora mi sto autoisolando e seguendo le linee guida del governo. Significa che ora non sono in grado di andare avanti con qualsiasi impegno di persona per ora, quindi farò quante più interviste/esibizioni pianificate possibile da casa mia. Mi scuso con chiunque abbia deluso. State al sicuro tutti x

Non solo Che tempo che fa e l’ospitata italiana da Fabio Fazio; per Ed Sheeran era in programma in Italia anche un’intervista in radio sulle frequenze di RTL 102.5. Il cantante avrebbe dovuto recarsi negli studi della radio domani ma salterà anche questo appuntamento in presenza. Come ha spiegato, quello che potrà fare, lo farà da casa. Intanto dall’account twitter di Che tempo che fa hanno fatto sapere che ci saranno tutti gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del cantante e quindi sembra essere confermata anche l’intervista.

