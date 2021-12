Sanremo 2022 da Chi il cast completo: tutti i nomi

C’è grande attesa per la famosa “lista” quella che dovrebbe esser resa nota nei prossimi giorni. Ma ancora una volta è la stampa ad anticipare Amadeus, lanciando quello che dovrebbe essere il cast completo dell’edizione 72 del Festival. I nomi di tutti i Big che Amadeus avrebbe scelto per questa edizione arrivano dalla rivista Chi. O meglio quasi tutti i nomi perchè al momento, dalla rivista di Alfonso Signorini, vengono lanciati solo sedici nomi di sedici artisti che potrebbero partecipare a Sanremo. Molti dei quali tra l’altro, erano stati già anticipati nelle passate settimane ( pensiamo a Elisa o Gianni Morandi). Sarà davvero quello presentato dalla rivista Chi il cast di questa terza edizione di Sanremo di Amadeus? Mancano ormai solo due mesi a Sanremo 2022 e c’è davvero tanta curiosità intorno a questa edizione. Per il momento tutto top secret. Amadeus non si è sbilanciato con le anticipazioni. Si è detto e scritto tanto ma niente di ufficiale in vista del suo Sanremo 2022 ( la Rai tra l’altro, a pochi mesi dall’Eurovision non ha neppure comunicato chi sarà il conduttore dello show a proposito di anticipazioni).

Ma torniamo al cast di Sanremo 2022. Vediamo la lista lanciata sul numero della rivista Chi questa settimana.

Sanremo 2022 ultime news sul cast: I BIG in gara

Dalla rivista Chi arriva quindi la lista:

Emma, Elisa, Boomdabash, Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Aka 7Even, Ariete,Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Vibrazioni, Giusy Ferreri, Moro, Il Tre, Eugenio in Via di Gioia con Elio, Gianni Morandi.

In questi giorni si è parlato moltissimo di due grandi Big. Di Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Amadeus starebbe facendo di tutto pur di averli e non come ospiti ma proprio in gara per dare lustro alla sua terza edizione consecutiva. Sarebbe interessante anche ascoltare Elisa, che è stata una grandissima ospite in passato, un ritorno al Festival che potrebbe lasciare il segno. Vale lo stesso chiaramente anche per Emma. Fabrizio Moro ha sempre fatto benissimo con le sue canzoni e da qualche tempo non ci regala un grande successo dei suoi. Le Vibrazioni alla loro ultima partecipazione si erano conquistati il podio, un ritorno da non sottovalutare anche il loro. E poi i Boomdabash, campioni di tormentoni. Molti giovani, grandi classici e anche il ritorno di Rettore. Una lista interessante. Non clamorosa ma interessante.

