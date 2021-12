Che cast bomba per Sanremo 2022: tutti i BIG in gara

Amadeus ha anticipato tutti. Visto che nelle ultime ore erano iniziate a circolare diverse liste sul possibile cast di Sanremo 2022, alla fine il direttore artistico ha deciso di collegarsi con il Tg1 nella serata del 4 dicembre e dare tutti i nomi dei BIG in gara. Sono 22 gli artisti annunciati in modo ufficiale questa sera, a loro si aggiungeranno poi i 2 vincitori di Sanremo Giovani, che saranno proclamati nel corso della serata del 15 dicembre, in diretta su Rai 1, completando così il cast di 24 artisti in gara al Festival di Sanremo 2022. Questo pomeriggio erano trapelate anche altre indiscrezioni, secondo le quali, Amadeus avrebbe deciso di aumentare il numero dei BIG a dispetto di quanto invece aveva detto in precedenza. Rumors che però non trovano conferma. Saranno 24 i BIG in gara, e già ci sembrano anche troppi. In ogni caso, quello annunciato questa sera da Amadeus è realmente un cast bomba. Ci sono grandissimi artisti, vecchie glorie, giovani promesse, giovani talenti che hanno fatto in pochissimo tempo numeri pazzeschi. Insomma ce n’è per tutti i gusti anche quest’anno! E soprattutto ci sono due colpacci di Amadeus: Gianni Morandi e Massimo Ranieri!

Ma vediamo nel dettaglio la lista completa data questa sera da Amadeus.

Sanremo 2022 il cast completo: i Big scelti da Amadeus

Ana Mena

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga con Donatella Rettore

Elisa

Gianni Morandi

Highsnob

La Rappresentante di Lista

Le Vibrazioni

Massimo Ranieri

Noemi

Sangiovanni

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Fabrizio Moro

Mahamood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Ake7even

Rkomi

Ve lo riproponiamo anche in grafica

Vi ricordiamo che quest’anno il Festival di Sanremo si svolgerà dal primo febbraio al 5 febbraio 2021. Che ne pensate di questa lista? Vi piacciono i BIG scelti da Amadeus?

