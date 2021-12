Elisa Toffoli assente a Sanremo Giovani per covid: il messaggio social

Elisa sarà una delle protagoniste di Sanremo 2022, torna al Festival in gara e i suoi fan non vedono l’ora di ascoltarla. La cantante avrebbe dovuto partecipare oggi, come tutti gli altri BIG scelti da Amadeus, alla serata dedicata ai giovani, per presentare la sua canzone. Ieri però Amadeus in conferenza stampa ha spiegato che Elisa sarà la sola assente ( a meno che non ci siano problemi dell’ultimo momento). La cantante infatti è risultata positiva al covid dopo aver fatto un tampone di controllo. Elisa, dopo le parole di Amadeus in conferenza stampa, ha registrato delle stories per rassicurare tutte le persone che la seguono. Dalle sua parole si evince che lei e i suoi familiari hanno contratto il covid ma che per fortuna stanno tutti bene. Lo hanno preso in forma lieve. Elisa spiega che è questo il motivo per il quale ha dovuto anche annullare il raduno con i suoi fan ma che spera di rivedere tutti il prima possibile. Questa sera, da Sanremo Giovani, Elisa saluterà comunque tutto il suo pubblico, con un collegamento in streaming.

Sanremo 2022 cosa succede se un cantante è positivo?

Ovviamente la positività di Elisa ha fornito ieri un assisti ad Amadeus che ha spiegato quello che succederà anche a Sanremo 2022 in casi di positività di un cantante. Proprio come è successo lo scorso anno a Irama, non si potrà permettere nessun genere di contatto con la persona positiva e altri cantanti o persone che lavorano al Festival. Per questo motivo invita tutti i BIG in gara ad andare alle prove “pettinati”. Amadeus ha fatto capire che bisognerebbe provare sempre come se fosse la prova definitiva, perchè potrebbe appunto capitare che ci sia una positività. Come è successo a Irama, non ci sarà nessuna esclusione ma si manderà in onda il video dell’esibizione. Con la speranza ovviamente che non capiti a nessuno ma purtroppo, anche per via dei tantissimi tamponi che si faranno per permettere che tutto fili liscio, potrebbe capitare.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".