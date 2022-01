Sanremo 2022 BIG in gara il primo febbraio: tutti i nomi

Un altro annuncio dal Tg1 e ancora una volta Amadeus che rivela preziosi dettagli sul Festival di Sanremo. Il direttore artistico ha scelto anche questa volta il Tg1 per fare uno dei suoi tanti annunci e, come rivelato nell’edizione delle tredici, ha dato le due liste di BIG in gara nella prima e nella seconda serata. Sono dodici i BIG che saliranno sul palco il primo febbraio 2022. Per la scaletta ufficiale bisognerà attendere probabilmente le 19 del primo febbraio, visto che generalmente neppure nelle conferenze stampa della mattina, Amadeus ha dato l’ordine preciso delle esibizioni. Ma intanto possiamo dare un occhio alla lista dei nomi dei cantanti che arriveranno sul palco dell’Ariston nel corso della prima delle cinque serate dedicate al Festival.

Cresce sempre di più l’attesa e ormai manca pochissimo! Domani si farà ancora di più sul serio con la prima conferenza stampa ufficiale di Amadeus da Sanremo e tutte le ultime news e le anticipazioni su queste cinque serate del Festival.

Sanremo 2022 prima serata 1 febbraio: tutti i BIG sul palco

La lista al momento, lo ribadiamo, è solo in ordine casuale, a poche ore dal debutto poi, si svelerà anche la scaletta con l’ordine corretto di tutti i BIG in gara.

Gianni Morandi

Noemi

La Rappresentante di Lista

Yuman

Giusy Ferreri

Dargen D’Amico

Achille Lauro

Rkomi

Mahmood e Blanco

Michele Bravi

Ana Mena

Massimo Ranieri

Un riepilogo grafico

Per questo suo terzo Festival Amadeus ha scelto di grandissimi nomi e quindi le due serate sono del tutto equilibrate. Grande attesa per i super big come Massimo Ranieni e Morandi, che saranno entrambi nella prima serata ma anche per i giovanissimi e ovviamente per artisti come Noemi o Giusy Ferreri che in qualche modo, si fanno comunque sempre notare per la loro bravura. Attesissimi anche i nomi che al pubblico della generalista non dicono molto ma che potrebbero essere delle vere e proprie rivelazioni.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".