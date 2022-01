Testi Sanremo 2022: Elisa canta O forse sei tu

Elisa sul palco di Sanremo 2022 potrebbe essere una delle tante super ospiti attesissime. E invece la cantante friulana si mette in gioco e torna al Festival in gara. Insieme tra l’altro, anche a grandi amiche, come Emma, con cui ha condiviso una bellissima esperienza ad Amici nel ruolo di coach. 21 anni dopo il successo di Luce, Elisa torna al Festival, con il brano O forse sei tu. Una canzone in italiano, un inno alla vita. Una canzone che ci ricorda, dopo due anni difficilissimi e complicati per tutti, quanto è importante, sempre e comunque, essere grati. Perchè sembrerà banale da dire, ma di vita ce n’è una sola! Tra le favoritissime per la vittoria, Elisa si prepara a lasciare il segno con la sua O forse sei tu. Non ci resta che scoprire il testo integrale del brano che Elisa porta a Sanremo 2022.

Testi Sanremo 2022, il brano di Elisa: O forse sei tu

Elisa

O forse sei tu

di E. Toffoli – D. Petrella – E. Toffoli

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Sogno Meccanico – Milano

Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora

O forse è solamente il cielo

Quando si colora un po’ di più

O forse sei tu

O forse sei tu

Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo

Per immaginare il mare blu

E niente di più

E niente di più

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti un po’ ridere

E io sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sarà che tra tutto il casino sembra primavera

Sarà che la vertigine non mi fa più paura

E guardo giù

O forse sei tu

O forse sei tu

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Una scusa per farti sorridere

Sì che sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Mille volte

Ti ho cercato

Ti ho pensato

Un po’ più forte

Nella notte

Ancora

Mille volte

Quella musica risuona in ogni parte

Nella notte

Forse sei tu

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farmi un po’ ridere

Forse sei tu

Quell’istante che mi porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sempre

Quella stupida voglia di vivere

L’appuntamento con Elisa e con la sua canzone è per il primo febbraio 2022. Inizia martedì sera la 72esima edizione del Festival! Seguitelo insieme a noi, troverete nella sezione dedicata a Sanremo tutte le ultime news sul Festival!

