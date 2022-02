Serata cover Sanremo 2022 diamo i voti: Top&Flop

Tornano le nostre pagelle dopo la serata cover del Festival di Sanremo in onda il 4 febbraio 2022. Una serata ricchissima di emozioni quella che abbiamo seguito ieri su Rai 1. Un pieno di musica, di spettacolo e tanti i BIG arrivati sul palco al fianco degli artisti in gara. Una serata evento che non dimenticheremo come questo Sanremo 2022, unico nel suo genere. Ed è tempo di voti: il pubblico , la sala stampa e la giuria demoscopia 1000 hanno premiato Gianni Morandi nella serata delle cover. Il cantante, ha saggiamente avuto al suo fianco Jovanotti, tra l’altro arrivato a Sanremo un paio di ore prima dell’esibizione. Non si sapeva nulla di questo medley speciale, Gianni Morandi ha giocato l’asso nella manica e ha fatto benissimo. Resta sul podio insieme a Elisa, straordinaria con quella perla di rara bellezza e bravura che è Elena d’Amario. E sul podio ci finiscono anche Mahmood e Blanco, ormai consacrati i vincitori di questo Sanremo 2022.

Sanremo 2022 serata cover, diamo i voti: Top e Flop della serata

Momento Top: Gianni Morandi e Jovanotti promossi a pieni voti. Saggiamente i due hanno portato sul palco i loro successi, scambiandosi il favore. Freschi, energici, pieni di voglia di fare e di dare. Hanno fatto ballare e cantare pubblico in sala e pubblico a casa. Una ventata di aria fresca. Un po’ paraguru, possiamo dirlo, per la scelta del medley ma in fondo va anche bene così. VOTO 8,5

Momento TOP: Mahmood e Blanco rendono degnamente omaggio a Gino Paoli. Il cielo in una stanza nella loro versione, potrebbe far impazzire i giovanissimi che magari prima di ieri sera, non avevano ascoltato una delle perle del nostro repertorio musicale. Una scelta importante quella del duo che ha ormai la vittoria in tasca. I criticoni non sono mancati, chissà se arriverà un commento importante. Gino Paoli batti un colpo, benedici noi e questa coppia della musica che tanto sta dando al Festival. VOTO 9

Momento TOP Elisa ed Elena d’Amario. Le migliori su quel palco, senza se e senza ma. Uno spettacolo unico che potrebbe essere mostrato in tutto il mondo. Il talento di Elena, una ballerina come poche al mondo, capace di emozionare e farti uscire gli occhi dalle orbite. La voce di Elisa che ha regalato ieri sera delle acrobazie musicali non a tutti. Due perle di bianco vestite e svestite. VOTO 10

Momento TOP Noemi. Un pianoforte, un abito magnifico e una voce straordinaria. Non aggiunge altro Noemi alla sua esibizione, quello che basta per lasciare il segno. VOTO 8

Momento TOP: Sangiovanni sceglie Fiorella Mannoia e Bertoli. Grande testo, grande canzone, grane artista al suo fianco. Un brano nelle sue corde, le esibizioni di Sangio ad Amici su canzoni come Maledetta primavera hanno fatto la storia. E il giovane talento continua su questa strada. Non osa, non va oltre, resta con i piedi per terra e fa bene. VOTO 7

Momento TOP: La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra (Be My Baby). Perdonatemi ma io continuano a vedere Baby di Dirty Dancing che si muoveva sul prato da golf alla ricerca del suo Johnny con questo brano. Incredibile. Tornando seri, momento e canzone non per tutti. Scelta particolare ma azzeccata nell’esecuzione. VOTO 7,5

Momento TOP Matteo Romano e Malika Ayane. Una canzone bellissima, notissima che il giovane Matteo Romano ha scelto prendendosi una grossa responsabilità. In definitiva la sua migliore esibizione sul palco, ha mostrato di avere una bella voce e di saper cantare e purtroppo, anche di avere un brano debole in gara. In questa serata, molto convincente. VOTO 7

Momento TOP Iva Zanicchi e il suo omaggio delicato a Milva. Delicata scelta, omaggio forte ed emozionante. Iva Zanicchi si sta giocando le sue carte e lo fa con classe musicale. VOTO 7-

Momento TOP Highsnob e Hu con Mr Rain una delicata interpretazione di Mi sono innamorato di te, con i due rapper ripulitissimi, persino senza tatuaggi per rendere omaggio a Tenco. Come parlare dunque male di una esibizione che è stata dolce e melodiosa, seppur moderna? VOTO 7,5

Momento FLOP Irama con Gianluca Grignani. Il flop si lega a una sola cosa: si poteva fare molto ma molto di più. La mia storia tra le dita, resta una delle canzoni più belle scritte negli anni 90. E per noi che siamo arrivati qualche anno dopo con le nostre prime delusioni d’amore, quelle che bruciavano più di ogni altra cosa, che ti toglievano l’aria e ti facevano pensare che non ci fosse altra ragione di vivere, la canzone di Grignani è stata ossigeno puro. Per questo ieri sera avremmo voluto ascoltarla, emozionarci. Non vedere un rocker correre da una parte all’altra e mettere il microfono verso il pubblico. Un vero peccato perchè volevamo davvero tutto questo. VOTO 6

Momento FLOP Rkomi con Calibro 35. Mirko sul pezzo per il fantasanremo, dopo aver deluso i suoi fan nelle prime tre serate, fa incetta di punti in un solo colpo. Meno di apprezzamenti per la complicata scelta di portare Vasco Rossi a Sanremo, con tre brani non semplici. VOTO 6-

Momento Flop: Aka 7even e Arisa. Luca avrebbe dovuto impegnare più tempo nelle prove di questa esibizione che pensare ai punti del Fantasanremo tra una papalina e zia Mara. Non puoi permetterti di sbagliare persino le parole in un duetto, di sbagliare intonazione. Non puoi sbagliare su quello che definisci essere un tuo cavallo di battaglia. Peccato perchè insieme ad Arisa avrebbe potuto fare molto ma molto di più. VOTO 6

Momento TOP Le Vibrazioni con Sophie and The Giants (Live and Let Die). Con la buona musica rock si lascia il segno. Ovazione scontata per Beppe Vessicchio tornato all’Ariston con il pianoforte. VOTO 7

Momento TOP Achille Lauro con Loredana Bertè (Sei Bellissima). Achille Lauro , come annunciato da Loredana, fa una sua versione del brano che convince. Un po’ troppo soft, senza quel wow di una serata del genere. Bellissime però le parole di Achille per Loredana. VOTO 6,5

Momento Flop: Massimo Ranieri con Nek (Anna Verrà). Sul palco due Big della musica italiana, una canzone importante. Si poteva fare molto molto di più. Ranieri sembra un po’ scocciato da tutta la situazione, come se qualcosa non stesse andando nel modo giusto. VOTO 6

Momento FLOP Giovanni Truppi con Vinicio Capossela (Nella Mia Ora di Libertà). Esibizione essenziale, avrebbero potuto scegliere un brano più noto, gli va dato atto: è stato coraggioso. Ma nella serata cover devi arrivare al maggior numero di persone e se scegli questo brano non puoi farlo. Truppi probabilmente non voleva farlo. VOTO 6

Momento TOP Fabrizio Moro (Uomini Soli) con l’omaggio a Stefano d’Orazio. Nella voce di Fabrizio c’era tutta la sua emozione, arrivata a casa. Il fatto che abbia un timbro riconoscibile non significa che canti sempre le stesse cose e allo stesso modo, ma semplicemente che è unico nel suo genere. VOTO 6,5

Momento TOP Michele Bravi (Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi), esibizione da brividi per il cantante che sul finale ha gli occhi pieni di lacrime, pronto e far trapelare ogni sua più intima emozione. Bisogna leggergli dentro. Il suo modo di fare e di essere non è per tutti. Dimostrazione del gelo in platea, immeritato. VOTO 7

Momento FLOP Giusy Ferreri con Andy (Io vivrò senza Te). Non stupisce la brava Giusy che avrebbe potuto incantare in modo diverso ma non lo ha fatto. Peccato perchè la posizione in classifica con Miele, che dopo i primi ascolti risulta essere molto gradevole, poteva crescere. VOTO 6-

Momento FLOP Ana Mena con Rocco Hunt (Medley). Ana Mena ha una voce bellissima, è una brava artista e una bellissima ragazza ma ha fatto delle scelte sbagliate: arrivare a Sanremo da sola con quel genere di brano, optare per un medley dal sapore antico. Avrebbe potuto spaccare in mille modi diversi e non lo ha fatto, consigliata male, molto male. VOTO 6

Momento FLOP Rettore e Ditonellapiaga (Nessuno Mi Può Giudicare). Ci aspettavamo sicuramente di vedere qualcosa di diverso dal duo che non ha lasciato il segno con questa cover potente. Peccato. VOTO 6

Momento TOP Emma con Francesca Michielin (Baby One More Time). Scelta ben studiata per accaparrarsi televoti da giovanissimi e meno giovani non c’è che dire. Bella esibizione, bella esecuzione. Troppo eleganza però per un brano che avrebbe dovuto portarci in altri tempi con gomma da masticare e codini. Bisognava osare di più per arrivare al top di questa esibizione. Non basta dire “bitches” per chiudere, bisogna stare prima sul pezzo. In ogni caso, una bomba, non esplosa però ed è un peccato. VOTO 8

Momento FLop Yuman (My Way). Troppo classicheggiante questa scelta, troppo ingessata. Nulla di spettacolare e in una serata di questo genere, ti aspetti davvero di più. VOTO 6

Momento Flop: Tananai con Rosa Chemical (A far l’Amore comincia Tu).Doveva essere un omaggio alla grande Raffaella Carrà. Non lo è stato. Esecuzione imbarazzante, che davvero non riesce a convincerci in nessun modo, da nessun punto di vista. VOTO 4

Momento TOP Dargen d’Amico (La Bambola). Si balla, si canta, si inventa, si osa in qualche modo. Non piace a tutti ma ci ha convinto e ci ha divertito. VOTO 7-

