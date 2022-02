Francesco Monte non molla e punta all’Eurovision Song Contest 2022 per San Marino

Le prova tutte Francesco Monte per sfondare nel mondo della musica ed è giusto sia così perché chi crede in un sogno deve lottare. Si realizzerà quello dell’ex tronista di Uomini e Donne? Ci prova con l’Eurovision Song Contest 2022, dopo il no di Sanremo 2022 e la bocciatura dei suoi follower per il suo brano non scelto per il festival. L’Italia ha già ovviamente i suoi vincitori, a rappresentarci all’Eurovision 2022 saranno Mahmood e Blanco, tifiamo per Brividi e ci sembra già di vederlo quel primo posto, un brano perfetto, presenza scenica di entrambi perfetta, incrociamo le dita. Le incrocia ovviamente anche Francesco Monte per il suo brano “Mi ricordo di te”.

Francesco Monte batterà gli altri artisti arrivando all’Eurovision Song Contest 2022?

San Marino cerca il suo rappresentante e annuncia i nomi in lizza: Achille Lauro, Ivana Spagna, Francesco Monte, Valerio Scanu, Blind, Matteo Faustini, il duo Burak Yeter e Alessandro Coli, Cristina Ramos, il terzetto Tony Cicco, Deshedeus e Alberto Fortis e Fabry e Labiuse ft. Miodio. Una bella lista di nomi, artisti e immaginiamo anche canzoni ma chi sceglierà il cantante che a maggio salirà sul palco dell’Eurovision per San Marino?

Sul palco di Torino salirà il vincitore del concorso Una voce per San Marino, la finale è prevista il 19 febbraio alle 21 presso il Teatro Nuovo di Dogana, ovviamente a San Marino. Per seguirla in diretta canale 831 del digitale terrestre e 520 di Sky.

Il commento del Segretario per il turismo Pedini Amati ha commentato: “E’ una novità assoluta in Repubblica. E’ una sfida nella sfida, perché è un modo per far conoscere San Marino a tantissimi artisti”. Ed è ovviamente un’occasione per gli artisti per arrivare all’Eurovision pur senza avere vinto il festival. Magari visti i nomi in gara per Francesco Monte e qualcun altro sarà davvero difficile arrivare al primo posto del podio ma chi ha un sogno ci deve credere fino in fondo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".