Francesco Monte distrutto dal sondaggio sulla sua canzone esclusa da Sanremo 2022

Francesco Monte avrebbe potuto evitare facilmente questa figuraccia ma lui crede così tanto nella sua canzone da avere lanciato il sondaggio che l’ha distrutto. Il livore di Francesco Monte per l’esclusione a Sanremo 2022 deve essere ancora molto elevato, forse per questo è stato travolto da se stesso ma anche dalla bocciatura dei suoi follower. Su Instagram Francesco Monte ha chiesto di votare la canzone preferita. Sarebbe stato normale votare magari tra le sue canzoni sanremesi preferite ma lui ha scelto quelle che ritiene peggiori e l’altro errore è stato aggiungere la sua canzone esclusa. Non è la prima polemica che innesca contro Sanremo, la delusione per l’ex tronista di Uomini e Donne è stata forte. Si era già scagliato contro la scelta di inserire nella kermesse Ana Mena. Ha così deciso di lanciare il sondaggio tra la sua “Mi ricordo di te” e il brano della cantante spagnola. Il risultato è a dir poco imbarazzante.

Doppia esclusione per Francesco Monte da Sanremo 2022

Non è l’unico artista ad avere subito l’esclusione al festival, ci sono artisti che ci provano da anni. Tornando al suo sondaggio sui social la vittoria di Ana Mena è stata schiacciante. Con il 15% di preferenze Francesco Monte ha perso anche con i suoi follower.

Non è tutto perché Monte non ha perso solo contro “200.000 ore” di Ana Mena ma anche contro “Ora e qui” e “Sesso occasionale”. La sua canzone scartata al festival sembra non piacere. Lui ha risposto incassando il colpo con uno space shuttle pronto a portarlo via, un cuore trafitto e le risate che forse saranno state lacrime. Non bisogna mai essere troppo convinti altrimenti il rischio è di cadere e farsi molto male. Di certo Francesco avrà imparato la lezione, un po’ di umiltà è necessaria, soprattutto quando la strada è ancora tanto lunga.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".