Francesco Monte a Verissimo confida degli attacchi di panico: “Li avevo tutti i giorni” (Foto)

Per la prima volta Francesco Monte racconta degli attacchi di panico vissuti fino a poco tempo fa, di come li ha superati, come li affrontava (foto). E’ a Verissimo che Francesco Monte ha scelto di confidare momenti delicati della sua vita, di tirare fuori il vero se stesso mentre prima di lui si leggeva solo tanto gossip. Di certo oggi è più riservato, pronto a proteggere la sua vita privata. La sua prima volta in tv nel ruolo di tronista di Uomini e Donne e poi gli amori, le copertine, i pettegolezzi, la fine della storia con Cecilia Rodriguez e L’Isola dei famosi per poi farsi spiare ancora nella casa del GF. Francesco Monte oggi sembra avere trovato la sua strada o almeno ha capito cosa desidera fare davvero nella vita. A Tale Quale Show ha mostrato il suo vero talento e anche questo l’ha aiutato a superare gli attacchi di panico.

FRANCESCO MONTE: GLI ATTACCHI DI PANICO MI VENIVANO ANCHE MENTRE GUIDAVO”

Attacchi di panico intensi, li aveva tutti i giorni, non si è arreso: “Ne sono uscito dopo un anno e mezzo. Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo. Dovevo fermarmi e chiamare mio fratello perché venisse a prendermi. Gli attacchierano probabilmente l’effetto di tutto quello che cercavo di comprimere da più di un anno, compreso il dolore per la morte di mia madre”.