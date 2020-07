E’ fuori il singolo di Francesco Monte e Belen commenta l’ex cognato (Foto)

Il 17 luglio è arrivato e Francesco Monte con il suo primo singolo si lancia nel mondo della musica, a fare il tifo per lui c’è anche Belen (foto). I due ex cognati sono rimasti in ottimi rapporti, lo svela Belen Rodriguez con il commento lasciato a Francesco Monte. “Siamo già domani” è il singolo dell’ex protagonista di Uomini e Donne, ex naufrago ed ex gieffino. Da oggi il bel Francesco diventa ufficialmente un cantante e se tutti avevano scoperto le sue doti canore grazie a Tale e Quale Show, chi lo conosce anche nella vita privata e da tempo sapeva già che questa poteva essere la sua strada. Tra i follower che hanno apprezzato la sua canzone c’è anche Belen, che a prescindere da come andrà è contenta che finalmente Monte si sia lanciato.

IL COMMENTO DI BELEN RODRIGUEZ A FRANCESCO MONTE

L’amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte è finito da tempo, non senza dolore, ma oggi sono entrambi felici accanto ai rispettivi compagni, pronti per grandi progetti di vita. Niente impedisce a Belen di provare affetto e stima per l’ex fidanzato di sua sorella, è un legame che ha spezzato Cecilia, è stato Francesco Monte a soffrirne.

“Quanto sono contenta che finalmente lo hai fatto!” ha esclamato Belen subito dopo il lancio di “Siamo già domani”. Francesco ha risposto con un bacio, con un grazie e con tutta la forza che immaginiamo metterà in questa sua nuova avventura. Chissà quante volte avranno cantato insieme loro due nelle serate in famiglia; anche Belen ha una gran passione per il canto.

Il singolo di Francesco Monte sta già ricevendo tantissimi apprezzamenti e non solo tra gli amici. Il suo brano piace, attendiamo di ascoltarlo di continuo in radio. Chissà se anche Cecilia Rodriguez gli ha fatto i complimenti.