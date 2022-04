Gianluca Grignani racconta perché era gonfio a Sanremo e la fine del suo matrimonio

Gianluca Grignani è tornato, un nuovo disco e la voglia di parlare e alla rivista Chi spiega anche perché era gonfio al festival di Sanremo. In tanti hanno scritto di tutto sulla sua vita, troppi credono di sapere sempre qualcosa in più, pochi si preoccupano del peso delle parole. A 50 anni Gianluca Girgnani pensa a suonare e non dà tutto quel peso alle cose che dicono gli altri. Al settimanale di gossip ha spiegato che è a causa del cortisone se a Sanremo era a gonfio, ha dovuto prenderlo per un abbassamento della voce. Era la serata dei duetti e lui era sul palco con Irama; hanno detto che dopo l’esibizione si sono presi a pugni dietro le quinte.

Gianluca Grignani si racconta su Chi

“Dopo l’esibizione sono andato in hotel a mangiare una bistecca. I giornali hanno scritto che io e Irama abbiamo fatto a botte dietro le quinte. Questo perché c’è sempre Grignani di mezzo. A 50 anni non do più peso a queste cose. Mi sono rotto. Tutti oggi, attraverso i social network, vivono le vite degli altri, eppure non sanno un ca**o delle vite degli altri. Io invece vivo. Punto”.

E’ sempre al festival che tutti l’hanno conosciuto, che si è presentato al pubblico per la prima volta, era un ragazzino ma lui sa bene che aveva un “talento spaventoso”.

“In tutti questi anni ho preso calci, schiaffi, schifezze sul lavoro, richieste di compromessi ai quali non ho mai prestato la mia immagine o la mia anima. Mi sono sempre fatto i ca**i miei, ma magicamente appena appariva Grignani, subito succedeva qualcosa”.

Dopo 25 anni è finito il matrimonio con Francesca, dopo quattro meravigliosi figli: “Non è stato facile, ma è stato liberatorio. Chi non ammette di soffrire è un impostore, nella vita diffidate sempre di queste persone. In casa vivo con mia figlia Ginevra: per lei provo amore, ha fatto una gran scelta nel voler vivere con me”.