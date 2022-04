Bianca Atzei rinasce con il suo vero nome: Veronica

Domani esce il nuovo album di Bianca Atzei, il titolo è il suo vero nome: Veronica. Abbiamo visto Bianca Atzei tante volte in lacrime, ha pianto per amore, per un dolore immenso, emozionata perché felice; ha spesso mostrato la sua fragilità. Adesso è il momento della rinascita, è un’artista e mostra tutto con le sue canzoni, il suo ultimo lavoro, i duetti che propone con cantanti che ammira da sempre. E’ andata alla ricerca delle sue radici, è per questo che la sua nuova strada porta il suo vero nome. Bianca Atzei voleva che uscisse chi è davvero, quindi Veronica e non Bianca, la parte più interiore e intima. Undici tracce con collaborazioni preziose: Arisa, Boss Doms, Briga, Ciao Sono Vale, Cris1ano Malgioglio, Dan1, J-Ax, KekkoSilvestre, Legno, Seryo e Virginio.

Bianca Atzei e la sua rinascita

Una rinascita che non riguarda solo il campo professionale, la musica; lo racconta a Tgcom24: “E’ la mia rinascita, è questa la mia nuova strada e soprattutto la mia consapevolezza, con il lockdown ho capito che avevo voglia di cambiarmi dentro, mi sono resa conto che Veronica, il mio vero nome, ha sempre dato molta forza a Bianca e non riuscivo a capire perché Bianca fosse sempre felice, la Bianca che canta, ma Bianca quando scendeva dal palco era infelice e ho voluto dare un taglio – e aggiunge – Ho voluto tornare alla mia essenza, alle mie radici. Volevo che uscisse Veronica e non Bianca, più la parte intima e interiore”.

Ha lavorato tanto su se stessa, ha iniziato ad ascoltare anche musica diversa, a sperimentare, cambiare. Soddisfatta dei duetti ma alcuni non è stato possibile farli, per esempio con Alessandra Amoroso, ma non mancherà occasione: “Lei è stata meravigliosa umanamente perché mi è stata vicina in un momento particolare della mia vita. E quando mi ha immediatamente detto di sì è stata una gioia incredibile, perché non mi ha neanche chiesto chi ci fosse nell’album… Ha solo ascoltato la canzone…”.