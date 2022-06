Incidente d’auto per Stash e i The Kolors prima del concerto

Momenti di paura per Stash e i The kolors a causa di un incidente d’auto che li ha coinvolti ieri prima del concerto. E’ il frontman del noto gruppo a raccontare sui social che ieri pomeriggio mentre erano diretti a Venafro, in provincia di Isernia, hanno avuto un incidente. La loro auto si è scontrata con un camion che andava contromano. Stanno tutti bene ed è ciò che ha voluto far sapere subito Stash avvisando anche che il concerto avrebbe subito qualche ritardo. “Stiamo tutti bene” ha spiegato il cantante chiedendo poi scusa per l’imprevisto ma di certo più sollevato dal fatto che nessuno avesse riportato conseguenze dall’impatto. Stash, Daniele e Alex erano in Molise, entusiasti di riprendere il tour, di tornare sui palchi di tutta Italia per incontrare i fan.

Stash: “Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano”

Un camion che andava contromano, questo ha spiegato il leader del gruppo, e può bastare per comprendere lo spavento di quegli attimi. “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera” ha scritto ieri subito dopo ma quando lo spavento era ormai passato. “Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno si è fatto male. A dopo”.

Il dopo è arrivato ed è stato un vero successo. Stash e i The Kolors hanno postato la foto con il pubblico accorso per il concerto.

La foto del van con i vetri in frantumi dice tutto di quei momenti di paura dopo l’impatto. Si vede anche il camion di cui parla Stash. Intanto, tutto è passato, è solo un brutto ricordo. I The Kolors sono già altrove per un altro concerto, anzi per Battiti Live. Venerdì 17 giugno torna l’evento estivo, il gruppo è già a Bari e sui social mostra la camera d’albergo dove sono alloggiati, un vero spettacolo e Stash non esita a mostrare la sua gioia.