Stash e Giulia festeggiano il battesimo di Grace nella splendida Ravello (foto)

Sabato scorso 5 giugno la figlia di Stash e Giulia Belmonte ha ricevuto il battesimo (foto), è stata una giornata emozionate ma anche piena di lusso. Le foto pubblicate tra le storie Instagram di entrambi e si intuisce facilmente che tutte le scelte fatte da Stash e Giulia per il battesimo di Grace sono per pochi. Una giornata speciale a Ravello, la location scelta per festeggiare è la meravigliosa Villa Cimbrone a Ravello. Un angolo di paradiso della costiera amalfitana dove la coppia ha realizzato tutto come progettato, come desiderato. “Ho provato ad immaginare più volte questo momento e non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato così bello” ha scritto poco fa Giulia mostrando uno degli scatti del battesimo di sua figlia. “La mia famiglia, il mio posto sicuro, il mio cuore, non potrei desiderare altro” ha concluso ringraziando Dolce & Gabbana.

AL BATTESIMO DI GRACE TUTTI IN D&G

Anche Stash ha pubblicato uno scatto simile facendo gli auguri alla sua piccolina: “Non esiste uno sguardo più sincero del tuo… un amore più sincero del tuo… un sorriso più sincero del tuo… Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita. La mia famiglia! Auguri piccola Grace… sei così piccola, ma al contempo così immensa!” e aggiungendo il suo grazie alla famiglia Dolce & Gabbana per tutto quello che hanno fatto per loro in un momento importante come il battesimo.

La cerimonia nel duomo di Ravello, il grazie a Don Angelo e a chi ha fatto in modo che tutto fosse perfetto. Bellissima Giulia nel suo abito rosa, eccentrico come sempre Stash, più bella di tutti ovviamente Grace, tutti in D&G.

“Grazie alla famiglia Dolce & Gabbana per quello che ha fatto per noi in un momento così importante. Grazie a Simone Furlan per la sua incredibile disponibilità. Grazie a Don Angelo che ci ha accolti nel duomo di Ravello per celebrare il battesimo della nostra Grace con la sua pura genuinità. Love you guys!”

Anche la torta per la festeggiata era speciale, una torta realizzata dal maestro Sal De Riso.