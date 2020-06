Stash presto papà, ma chi è la compagna del cantante di Amici?

Ieri sera, venerdì 5 giugno 2020, è andata in onda la puntata finale di Amici Speciali che ha decretato la vittoria di Irama. Durante la serata di spettacolo e beneficenza, Maria De Filippi ha voluto anche dare una bellissima notizia. Stash Fiordispino, il leader dei The Kolors, molto presto diventerà papà! L’annuncio è avvenuto poco prima dell’esibizione della band che ha deciso di rinunciare al posto da finalista perché con Amici le soddisfazioni erano già tante. Il nobile gesto di Stash è stato quindi accompagnato da una sorpresa meravigliosa per tutti i fan del noto musicista.

Amici Speciali, Stash annuncia che diventerà papà: ecco chi sarà la madre di suo figlio

Un video di una ecografia e il dolce suono di un cuoricino che batte per dare il lieto annuncio. Uno Stash visibilmente emozionato e felice all’idea di diventare padre. Il leader dei The Kolors ha dichiarato che ha già iniziato a vedere il mondo con una prospettiva diversa. Un bambino che arriva in un momento sicuramente non facile a causa di tutti i disagi legati al Coronavirus ma che porta senz’altro tanta gioia. Ma chi sarà la madre del piccolo? Stash Fiordispino è da tempo impegnato sentimentalmente con Giulia Belmonte. La ragazza è davvero bellissima, è laureata in Scienze della Comunicazione e lavora in televisione come giornalista. Dopo l’annuncio di Maria De Filippi, è stata la stessa Giulia a condividere lo stesso video andato dell’ecografia andato in onda ad Amici Speciali sui social network, rendendo la notizia ufficiale quindi.

Stash presto papà: il regalo di Maria De Filippi e il messaggio sui social network

Per l’occasione, la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di dare un pensierino a Stash: una collanina con un orsetto. Il cantante di Non è vero ha subito indossato il regalo della conduttrice che ha però voluto precisare che la collana non era per lui ma per il nascituro! Fiordispino intanto ha voluto anche scrivere alcune parole sui social network a conferma della grande gioia che sta provando in questi giorni. “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso” ha scritto Stash su Instagram. “E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu“ ha concluso il musicista pieno di entusiasmo e amore.

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri a Stash e alla sua fidanzata Giulia per la bellissima notizia!