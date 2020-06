Stash lascia il posto in finale ad Amici Speciali, i The Kolors sostituiti: il motivo

Questo venerdì 5 maggio 2020 andrà in onda in prima serata su Canale 5 l’ultima puntata di Amici Speciali, la versione benefica del talent show di Maria De Filippi. Nelle ultime ore è giunta la notizia che uno dei quattro concorrenti finalisti ha deciso di rinunciare al suo posto nella gara. I quattro finalisti che si contendono la vittoria sono: Irama, Alessio Gaudino, Michele Bravi e Stash insieme alla sua band The Kolors. Fra tutti gli artisti a prendere questa decisione è stato proprio il professore di Amici. Stash Fiordispino ha scelto di lasciare il posto della sua band ad un altro collega spiegando il motivo a tutti i fan del talent e dei The Kolors.

Amici Speciali, niente finale per i The Kolors: Stash rinuncia e spiega il perché ai fan

“Pur essendo molto lusingato di essere scelto come finalista, io sin da subito mi son sentito di rinunciare a quel posto“ ha così dichiarato Stash. “Seppur simbolico, quel trofeo è comunque una opportunità ed io ne ho già avute molte in questo posto. La coppa l’ho alzata già nel 2015 e da due anni sono professore. Mi sembra giusto rinunciare“ ha spiegato il leader dei The Kolors a tutti i fan del programma tv di Maria De Filippi.

Chi prenderà il posto dei The Kolors alla finale di Amici Speciali? Stash spiega

In molti avrebbero scommesso nella vittoria dei The Kolors ad Amici Speciali eppure i musicisti hanno deciso di regalare questa opportunità ad un altro collega. Ma chi? “A decidere chi prenderà il mio posto saranno gli altri tre finalisti“ ha spiegato lo stesso Stash. Quindi toccherà a Michele Bravi, Alessio Gaudino e Irama fare l’ultimo nome. Secondo il web i tre artisti potrebbero scegliere di mandare in finale Giordana Angi visto che sembrano apprezzarla davvero molto. La cantautrice ad Amici si piazzò seconda e quindi sarebbe come dare la possibilità di vivere l’emozione della coppa a chi non l’ha ancora vissuta.

Sarà davvero così? Dovremmo aspettare venerdì per capire chi prenderà il posto di Stash e dei The Kolors ma intanto possiamo assicurarvi che la band parteciperà comunque alla finale di Amici Speciali così come tutti gli altri concorrenti che non sono passati all’ultima fase del programma.