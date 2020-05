Amici Speciali: ecco chi sono i quattro finalisti

Dopo due puntate passate passate semplicemente a fare incetta di esibizioni e ad eleggere vincitori di puntata, nella terza puntata di Amici Speciali è andata in scena – a sorpresa – una semifinale con ben otto eliminazioni. Un vero record per un talent show nella fase conclusiva. I dodici concorrenti che si sono esibiti nelle due precedenti puntate hanno dovuto eleggere interamente i nomi dei fortunati finalisti attraverso una banale nomination.

Con dodici concorrenti e ben otto eliminazioni programmate, i finalisti di questa prima (e forse ultima) edizione di Amici Speciali sono indubbiamente quattro. Ma chi sono esattamente questi quattro finalisti? Ecco com’è andata la terza puntata andata in onda il 29 maggio 2020.

Amici Speciali: i nomi dei quattro finalisti

Nella prima manche, la squadra bianca e la squadra blu ha visto scendere in campo rispettivamente Giordana Angi, Michele Bravi e Alessio Gaudino contro Umberto Gaudino, i The Kolors e Gabriele Esposito. Sei esibizioni inutili visto che entrambe le squadre accettano di Magic Ball. Vincono i bianchi. Fra i tre bianchi in gara, Giordana e Alessio votano per Michele Bravi: è lui il primo finalista.

Nella seconda manche, la squadra bianca e la squadra blu scendono in campo con i restanti concorrenti: Andreas Muller, Random e Gaia Gozzi contro Alberto Urso, Javier e Irama. Anche qui, sei esibizioni fatte per passare il tempo visto che la manche viene resettata dall’ennesima Magic Ball. Vincono i Blu. Fra i tre blu in gara, Alberto Urso, Javier votano per Irama: è lui il secondo finalista di Amici Speciali.

Nella terza manche, tutti i componenti delle squadre fanno una esibizione a testa nel tentativo di conquistare il voto da casa. Il ping-pong ad Amici è sempre presente: prima i bianchi, poi i blu, nella terza manche la vittoria torna ai bianchi. Tutta la squadra all’unanimità fa il nome di Alessio Gaudino: è lui il terzo finalista.

Nella quarta manche… non esiste gara. I tre finalisti devono eleggere a loro discrezione il quarto finalista; scelgono i The Kolors.

Fra lap dance, docce, giochini con le uova da spiaccicarsi sulla fronte, le imitazioni canore di Gerry Scotti e Giorgio Panariello e le immancabili carrellate di lodi da parte di giudici e discografici, la semifinale si è conclusa intorno alle ore 01:20. Questa modifica lampo al regolamento avrà giovato agli ascolti?

