Un’esplosione di musica con il concerto di fine anno 2022 della Sing&Song Home Studio

Un’esplosione di musica perché il concerto di fine anno 2022 della Sing&Song Home Studio sarà interamente live. E’ Claudia Cappabianca, vocal coach e anima della Sing&Song di Battipaglia ad annunciare la prima delle sorprese riservate a chi martedì 28 giugno 2022 sarà al Teatro Giuffrè di Battipaglia per il We Sing The Life. “Un concerto interamente live perché gli allievi saranno accompagnati da musicisti professionisti: una band d’eccezione composta da Vincenzo Nigro al basso, Marco De Gennaro alle tastiere, Luca D’Arco alla batteria e Ben Romano alla chitarra”. Musicisti noti nel panorama musicale che già emozionano i ragazzi pronti per l’evento del 28 giugno. Sarà quindi uno spettacolo nello spettacolo in teatro assistere alle esibizioni degli allievi ma Claudia non si distrae dalla sua professione e ovviamente entusiasta del live pensa anche ai suoi ragazzi, all’importanza che ha per loro cantare non su delle basi ma accompagnati da chi suona dal vivo, da musicisti professionisti: “E’ importante anche a livello tecnico che loro imparino a suonare e a cantare non con le basi ma con una band dal vivo, poi siamo certi che le loro voci faranno da colonna sonora a questo evento di fine anno”.

La scelta dei brani per il concerto di fine anno della Sing&Song Home Studio di Battaglia

Sono i ragazzi che hanno aiutato l’insegnante Claudia Cappabianca a scegliere i brani per il concerto, è così che nella scelta si è arrivati al titolo da dare all’evento. Molti brani in scaletta celebrano la vita e affrontano tempi importanti per i giovanissimi. Ancora una volta la musica non è solo terapeutica, non è solo aggregazione ed energia ma insegna così tanto se dietro c’è tanto da dare, ed ecco che nasce We Sing The Life – La Vita.

Sarà possibile accedere al teatro per seguire il saggio di fine della Sing&Song Home Studio facendo richiesta dell’invito. L’ingresso è gratuito.