La morte di Tonino Cripezzi dei Camaleonti: stava bene fino alla sera prima

Tonino Cripezzi dei Camaleonti è morto la notte di sabato 2 luglio, poche ore prima si era esibito sul palco con la sua band. Tutti insieme come sempre ma non avrebbero mai immaginato che la parco Villa de Risesi di Pescara per i Camaleonti sarebbe stata l’ultima volta, l’ultimo concerto. Antonio Cripezzi era il leader, cantante e tastierista. I Camaleonti li ricordano tutti, di certo i meno giovani ma anche chi più volte ha avuto modo di vederli in tv grazie ai vari programmi che ripropongono le canzoni del passato. Cripezzi è morto nel sonno nel letto della camera d’albergo che dopo poco avrebbe dovuto lasciare pronto per un altro concerto. E’ Livio Macchia, il bassista dei Camaleonti, a raccontare che stava bene, che fino alla sera prima niente faceva pensare al dolore di oggi. E’ al Corriere della Sera che il musicista ha raccontato che dopo la serata sono tutti rientrati in albergo e Tonino stava bene.

Livio dei Camaleonti: “Ci siamo detti che si saremmo rivisti la mattina dopo”

“Siamo rientrati in albergo e lui stava bene, ci siamo detti che ci saremmo rivisti la mattina dopo e invece lo abbiamo trovato riverso nel letto. È morto nel sonno” la serata era stata bella, rivolta a dei ragazzi speciali.

“Ora mi sento male, i nostri sono stati praticamente sessant’anni di convivenza insieme” ed è sempre Livio a confidare il suo stato d’animo e a ricordare il primo incontro con il cantante. Cripezzi suonava con Mario Lavezzi in un locale di Milano: “Ci era piaciuto subito il suo modo di cantare, ci aveva colpito la sua voce particolare, quel vibrato che stordiva tutti. Lo abbiamo convinto a unirsi a noi e ce lo siamo tenuti. Da lì è cominciata la nostra avventura musicale”.

Adesso restano solo i ricordi e il dolore: “Tutte le serate, tutti i concerti che abbiamo fatto insieme sono stati belli, abbiamo passato dei periodi meravigliosi insieme”. Ovvie le discussioni in gruppo ma erano sciocchezze. “Eravamo felici, avevamo appena ripreso i concerti dopo la pandemia di Covid, era un momento di rinascita”.