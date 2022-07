Federico Rossi dall’ospedale: “La notte prima non avevo dormito”

Come sta Federico Rossi? Ieri ha raccontato dell’incidente mostrando le immagini del terribile impatto in acqua e confessando di avere tre costole rotte. Poteva andare peggio e il cantante del duo Benji e Fede oggi aggiunge dettagli a quanto accaduto. Federico Rossi era già consapevole di avere fatto degli errori, che la colpa dell’incidente era solo sua ma oggi per rispondere a chi gli chiede come sta spiega tutto. E’ un modo per dire come è andata davvero ma anche per mettere in guardia gli altri. Il wakeboard così come qualunque altra cosa va fatta un passo alla volta e soprattutto non va fatta senza riposo. La notte precedente Federico Rossi non aveva dormito ma come spesso accade da giovanissimi ci si sente immuni e padroni del mondo, capaci di forze che a volte non si possiedono.

Federico Rossi ha riportato la frattura di tre costole dopo lo schianto

Uno schianto in acqua contro una pedana che il cantante era convinto di riuscire ad evitare, per questo non si è buttato in acqua, per questo non ha lasciato la presa. Era la sua prima volta e non è stata una buona idea. “Per chi mi chiede cosa è successo: era la prima volta a wakeboard e ho accettato l’invito di amici nonostante fossi in after (non avessi dormito la notte prima). Sicuramente gli ostacoli in mezzo non hanno aiutato ed io pensavo di aggirare la struttura senza vedere un pilastro di legno dietro la rampa…” e l’impatto è stato inevitabile.

Fede mostra ancora una volta il video sui social, un vero monito per tutti, ma non perché non si debba praticare questo sport, solo che tutto va fatto nel modo giusto. “Partire per gradi e non fare cose del genere senza dormire. Un saluto dal letto”. Si rimetterà presto, deve riposare, la prossima volta ci penserà bene prima di lanciarsi.