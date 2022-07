Federico Rossi in ospedale dopo un incidente: tre costole rotte ma poteva andare peggio

Poteva andare davvero peggio e Federico Rossi che dopo un incidente è in ospedale con tre costole rotte ma consapevole dell’errore commesso e adesso sorridente. Il cantante 28enne ha avuto un brutto incidente in acqua mentre provava il wakeboard, uno sport che è a metà tra lo sci nautico e lo snowboard, quindi non così semplice ma evidentemente Federico Rossi si sentiva pronto. Pronti anche gli amici a riprendere l’esperienza, tutti lì per divertirsi ma il finale non è stato dei migliori. Il cantante dell’ex duo Benji e Fede è in vacanza con gli amici e se un attimo prima pensava di divertirsi grazie al nuovo sport adesso è nel letto del reparto ortopedico. Uno schianto contro una pedana gli ha causato la rottura di tre costole ma l’impatto è stato davvero pauroso.

Come sta Federico Rossi dopo l’incidente in acqua?

E’ lui a raccontare tutto, prova a sorridere, si prende in giro, dopo aver tolto il collare che gli bloccava il collo è più sereno. “Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard” riesce anche ad ironizzare, poi aggiunge una citazione che evidentemente ripete stesso agli altri ma che lui questa volta non ha messo in pratica: “Lasciare la presa a volte… predico bene e razzolo male”.

Per fortuna Federico aveva il caso in testa perché l’impatto è stato davvero violento, come mostrano le immagini del video che lui mostra a tutti sul suo profilo social. E’ stato lui a sbagliare, avrebbe dovuto mollare la presa, cadere in acqua e non sarebbe accaduto nulla. “Poteva andarmi molto peggio. Ho tre costole rotte ma con un po’ di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto”.

E’ andata davvero bene. Tra le storie di Instagram ringrazia tutti per i bei messaggi, tranquillizza tutti, sta bene ma presto starà ancora meglio.