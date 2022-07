Lo sfogo di Aka7even: rubate le valigie prima del volo e macchina spaccata

Una giornata da dimenticare oggi per Aka7even ma prima mostra il suo disprezzo verso chi gli ha rubato le valigie e gli ha spaccato i vetri dell’auto. Il cantante aveva preparato le valigie, le aveva sistemate in auto, dopo poco avrebbe dovuto prendere un aereo per la Puglia ma poco prima ha scoperto che un malvivente gli aveva rubato tutto. Il finestrino rotto e le valigie rubate, ad Aka7even oltre alla rabbia non è rimasto che tornare a casa e prendere altri vestiti, poi cercare di non perdere il volo. Il suo sfogo dovrebbe imbarazzare i ladri ma è difficile che il messaggio arrivi al mittente, difficile che chi gli ha rubato le valigie possa comprendere l’errore ed è lì che il cantante va dritto, è lì che colpisce cercando di ferire, perché i vestiti si comprano invece “la dignità no”.

Aka7even la rabbia contro chi l’ha derubato

“Indovinate chi è tornato a casa per prendere altri vestiti perché hanno rubato tutte le valigie? Io – cerca di ironizzare ma la rabbia è evidente – Mi hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto. Ho un aereo tra poco, great. Super… Grande giornata. Ma tralasciando questo ricordate che ciò che fate vi torna indietro. E questo vale per tutti. Quindi grazie per questa bella sorpresa. I vestiti si ricomprano, la dignità no” Aka7even racconta tutto ma il finale lo sceglie lui ed è quello giusto.

Tra le storie di Instagram mostra l’auto con il vetro rotto, mostra la sua rabbia, pochi minuti fa ha aggiunto altro, forse non è riuscito a prendere i vestiti per partire, forse ha preso da casa solo lo stretto necessario, ma niente l’ha fermato. “Nessuno ci ferma, senza valigie e senza materiale per esibirmi, ma sti… stasera rock ‘n roll a Gallipoli, ci vediamo lì”. Le cose si comprano, il resto no!