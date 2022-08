Donatella Rettore allarma i fan: “Spero di farcela”, ha il covid

Donatella Rettore ha il Covid, non sta bene e la sua frase preoccupa i fan

Donatella Rettore sta allarmando i fan, ha il covid da giorni, continua ad essere positiva e non sta bene. E’ evidente da ciò che scrive, la Rettore fa sapere che è positiva e con sintomi e poi aggiunge parole che fanno preoccupare. Ieri l’artista ha reso noto a tutti la sua condizione, oggi il comunicato stampa ha ufficializzato la notizia, ha annullato un’altra data programmata, un altro concerto di Donatella Rettore. Tra le storie di Instagram il comunicato stampa informa che la cantante è positiva al covid dal 26 luglio scorso, per questo è stato annullato il concerto a San Lazzaro in provincia di Bologna. Purtroppo, oggi è non solo ancora positiva ma persistono i sintomi, salta quindi anche la data del 3 agosto a Marina di Camerota in provincia di Salerno. Non sono certo i concerti annullati a preoccupare ma ovviamente la salute della Rettore.

Come sta Donatella Rettore?

“Non poteva mancare e proprio adesso. Sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela. Vi abbraccio” scrive l’artista pubblicando una foto sul palco. Arriva poi il comunicato stampa: “Il 26 luglio scorso l’arista Rettore è risultata positiva al test covid 19 con sintomi ed è stato annullato il concerto programmato a San Lazzaro (Bo). Ad oggi purtroppo persiste la sintomatologia e un nuovo test ha confermato la positività. La data programmata il 3 agosto al Porto turistico di Marina di Camerota (Sa) sarà pertanto annullata”.

La Rettore durante la pandemia ha affrontato il cancro al seno. Inoltre, soffre di talassemia, malattia scoperta quando aveva 29 anni. Problemi di salute che ha sempre tenuto a bada e superati, ovvio che il pensiero dei fan vada alle sue condizioni, anche se l’abbiamo vista in gran forma anche di recente sul palco. Speriamo ci dia presto le notizie che tutti vogliono leggere e che quel “spero di farcela” sia solo un eccesso di paura.