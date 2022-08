Tutto accade a San Siro prossimamente su Canale 5: Alessandra Amoroso show anche in tv

Una grande notizie arriva da Mediaset: il concerto Tutto accade a San Siro andrà in onda su Canale 5. Grande gioia per i fan di Alessandra Amoroso

A meno di un mee dal grande evento che ha conquistato tutto il pubblico e la Big Family arrivata a San Siro per assistere allo show di Alessandra Amoroso, Mediaset via social oggi, lancia una notizia che farà piacere a chi ama la sua musica. Non solo a chi è stato presente e si potrà godere anche da casa lo spettacolo, con altre angolazioni e sorprese, ma anche per chi non c’è stato! Tutto accade a San Siro, il grandissimo concerto evento di Alessandra Amoroso, che per la prima volta ha cantato a Milano, dopo che solo un’altra grande artista come Laura Pausini lo aveva fatto, sbarca su Canale 5. Mediaset ha annunciato oggi che lo show andrà in onda prossimamente su Canale 5 in prima serata. Non c’è ancora una data ma la notizia è di quelle che piacciono tantissimo ai fan e in generale anche a chi ama la musica. E se non avete potuto assistere di persona al concerto ( molti hanno dovuto saltare l’appuntamento anche a causa del covid o di voli cancellati all’ultimo momento) questa sarà una grandissima occasione visto che Tutto accade a San Siro, arriverà su Canale 5.

Tutto accade a San Siro sbarca su Canale 5: che emozione per Alessandra Amoroso

La cantante salentina è di casa in quel di Canale 5 ma ovviamente è grande anche la sua emozione, visto che avrà modo di rivedere il suo concerto in tv e di cogliere qualcosa che non ha provato dal vivo. Altre emozioni, altre magie e noi non vediamo l’ora di seguire il concerto perchè quanto c’è musica, fa sempre piacere essere davanti alla tv.

🎤 ✨ @AmorosoOF per la prima volta è a San Siro… uno show totale per il primo stadio della sua vita! #TuttoAccadeASanSiro vi aspetta prossimamente su #Canale5 e in streaming su @MedInfinityIT . @officialFandP pic.twitter.com/ME1TGUBm8y August 10, 2022

Quando andrà in onda Tutto accade a San Siro?

Per il momento non c’è una data ma vi terremo aggiornati! Continuate a seguirci per tutte le ultime notizie su questa serata e non solo.