Sangiovanni ferito e imbarazzato dagli insulti, dall’odio e dalle minacce

Sangiovanni è riuscito a chiedere aiuto, con l'odio di chi lo aggrediva erano tornate ansie e paranoie

A Sangiovanni la notorietà ha portato non solo affetto e positività ma purtroppo anche odio. Alla rivista Oggi racconta la ferocia con cui è stato attaccato, gli hanno augurato di morire, l’hanno fatto persone che non lo conoscono e senza un motivo. E’ davvero tutto così assurdo ma tanto odio porta indietro nel tempo Sangiovanni, al periodo della scuola durante il quale ha subito bullismo. Ne ha parlato più volte ma la cattiveria gratuita di chi sa solo fare del male resta. Il cantante ha confidato che la cosa peggiore erano le parole degli insegnanti, questo gli aveva procurato una fragilità che ha fatto fatica ad eliminare. Adesso sentire addosso ancora giudizi così negativi per ogni cosa lo riguarda, dal modo di comportarsi al come si veste o canta, le minacce di morte, sono tutti insulti che danneggiano l’equilibrio.

Sangiovanni ha chiesto aiuto

Le ansie e le paranoie erano tornate ed è per questo che Sangiovanni ha trovato il modo migliore per superare tutto: “Sentire addosso una molteplicità di giudizi, anche molto negativi, sul tuo modo di comportarti, di vestirti, di cantare. E poi insulti, minacce di morte che minano l’equilibrio e rendono più fragili. Dopo gli attacchi degli hater mi sono sentito ferito e imbarazzato – Giulia gli resta sempre accanto a lui ma non può sempre bastare – La cosa destabilizza, ti interroghi sul perché le persone riversino sugli altri il loro disagio. In un primo momento, mi sono fermato e rinchiuso in me stesso. Le ansie e le paranoie che la musica faceva svanire erano tornate: la soluzione era diventato il problema. Poi ho deciso di guardare in faccia la sofferenza e di chiedere aiuto”.

La terapia lo ha aiutato e non smetterà di dirlo perché può essere di aiuto ad altri. Ha confidato il suo momento negativo: “Questa cattiveria gratuita mi ha fatto rivivere il periodo in cui la scuola era diventata un inferno a causa del bullismo dei compagni, cosa peggiore, degli insegnanti che minavano l’autostima con frasi tipo: “Nella vita non combinerai mai nulla“ ma lo ha anche affrontato. Chi odia non smetterà di farlo ma lui oggi sa cosa deve fare.