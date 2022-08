Aka7even costretto a fermarsi: “Ho un nodulo alla gola”

Aka7even non sta bene, ha un nodulo alla gola, ha bloccato il tour, cancella le due ultime date

Aka7even è costretto a cancellare i concerti, a bloccare il tour per problemi di salute. Il cantante di Amici ha un nodulo alle corde vocali e non ha voce. Aka7even non ha voluto mentire al suo pubblico, ha rinunciato al prossimo concerto e alle altre date del tour. Gli avevano proposto di apparire sul palco, di proseguire lo stesso ma in playback, non ha voluto e ha rinviato tutto. Non sa quanto ci metterà per recuperare, è rimasto senza voce dopo il concerto tenuto a Santa Marinella, ha indagato e ha scoperto che non può fare altro che mettersi a riposo. Il tour di Aka7even era ormai agli sgoccioli, mancavano solo due date. Aka ringrazia tutti e come sempre racconta cosa sta accadendo.

Aka7even. Non sta bene, non è in forma, non ha voce e sui social spiega: “Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono. In più in seguito a un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali. L’alternativa era fare le due date in playback totale”.

Sarebbe stata la scelta migliore per molti ma non per lui. “Ma come sapete i live per me sono la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così”.

Come sta adesso il cantante? “Non posso parlare, devo stare in silenzio per un po’ e io volevo solo ringraziarvi per l’affetto e la vicinanza che state dimostrando nei miei confronti”. Ed è sempre tra le storie di Instagram che Aka7even ha aggiunto: “Prometto di recuperare al più presto possibile. Ora sono a riposo, cercando di tenere la voce quanto più riposata possibile”. Non ha infatti detto nemmeno una parola, ha scritto il suo messaggio mostrando il volto, ha risposto a tutti in questo modo, ovviamente dispiaciuto per la necessità di fermare tutto.