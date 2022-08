Rkomi e la scalata al successo: da Calvairate senza un soldo, al primo posto in classifica

Al Corriere della Sera Rkomi racconta la sua scalata al successo: dalla periferia ai primi posti in classifica

E’ una storia di riscatto quella di Rkomi che quando era molto giovane pensava che la vita non gli avrebbe regalato nulla. E in effetti di regali non ne ha ricevuti, perchè tutto quello che ha se l’è costruito da solo, lavorando e credendo di poter vivere, un giorno, solo di musica. Da Calvairate al primo posto in classifica, al palco di Sanremo, al bancone di X-Factor. Una ascesa verso il successo che ha cambiato per sempre la vita del ragazzo di periferia che oggi, può vantare record su record per dischi venduti. E pensare che tutto è iniziato da un appartamento per il quale faticava anche a pagare l’affitto. Un appartamento che però probabilmente, aveva qualcosa di magico e di fortunato, visto che lì, viveva insieme a Tedua e Sfera, due che poi, hanno raggiunto il successo come Rkomi. Quello che è successo quando però era solo un ragazzino, Rkomi non lo dimentica. Come non ha mai dimenticato i ragazzi che come lui, hanno tanti sogni ma poche possibilità, creando una palestra sociale, dove si paga pochissimo per allenarsi e tenersi in forma ( 70 euro per tre mesi, prezzi folli spiega il cantante).

Rkomi: dalla periferia ai palchi più prestigiosi

In una intervista al Corriere della sera, il rapper spiega: “A 18 anni — sbagliando — ho lasciato la scuola senza diplomarmi e sono andato subito a lavorare. I ricordi di quelle giornate sono comunque bellissimi, la fatica non pesava. E poi non ero solo a credere in questo sogno astratto della musica, ero in compagnia di giovani scappatelli come me, ero con Tedua — siamo anche stati coinquilini — e Sfera. ” E poi spiega: “Il mio dispiacere è non essere tanto erudito, tendo a essere un credulone, ma almeno in una cosa sono stato intelligente: ero consapevole che bisognasse lavorare per sentirsi liberi di dire: “Mamma, voglio fare musica”. Perché è importante sognare ma essere anche realisti; dovevo lavorare e pagarmi l’affitto per poter cantare; tre anni dopo ce l’abbiamo fatta tutti e tre.” Una gran bella soddisfazione per Rkomi che si prepara anche al debutto televisivo: lo vedremo a X-Factor e anche a Celebrity Hunted per Amazon prime.

Nella vita di Rkomi, sua madre è stata fondamentale ed è anche grazie a lei se oggi è arrivato così lontano. Racconta: “I primi anni di successo li ho vissuti anche in modo stupido, forse era giusto cosi, ma un po’ di soldi li ho sperperati: vestiti, viaggi e divertimenti, cazzate. Ora ho comprato una casa, ho la mia macchina, sto attento a come amministrare i soldi, anche in questo caso c’è mia mamma che mi rimette a posto.”