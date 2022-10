Anna Tatangelo lascia tutto e vola via: “Dicono faccia bene all’anima”

Anna Tatangelo è in viaggio, appare dimagrita, il dolore è evidente, sente il bisogno di andare via da tutto dopo la morte della mamma

E’ ancora presto per sorridere, Anna Tatangelo ha detto addio alla sua adorata mamma poco più di una settimana fa ma adesso è in viaggio. Dopo una settimana di silenzi ieri la Tatangelo ha pubblicato una foto da bambina tra le braccia della sua mamma ma senza aggiungere una parola, solo un cuore per mamma Palmira. Anche oggi le sue storie su Instagram sono mute ma la cantante commenta che è in viaggio, spiega perché parte e spera di tornare con meno dolore. Anna Tatangelo è in aereo, non dice la destinazione ma non è da sola, lo lascia scoprire mostrando due passaporti, due biglietti. Appare dimagrita, segnata da un dolore che ha ancora sulla pelle ma è l’anima che adesso deve curare.

Anna Tatangelo reagisce al dolore della morte della madre

Ognuno ha il suo modo di reagire quando il dolore è forte, quando un lutto così grave ci colpisce. Non era pronta a dire addio a mamma Palmira, dopo anni di lotta contro la malattia aveva sempre sperato in una diagnosi felice. Non è andata così e una settimana fa ha dovuto scriverle il suo ultimo “Ciao mamma”.

In aereo decide di dire a tutti che sta partendo, i fan sono sempre in attesa di sue notizie, magari non ne ha voglia ma confida: “Dicono che viaggiare faccia bene all’anima, soprattutto in alcuni momenti particolari della nostra vita… Buon viaggio a me” conclude Anna regalandosi un cuore rosso, mettendo amore in questo viaggio. Non è una vacanza, è la necessità di stare bene. Non dice nulla sul compagno di viaggio, forse è suo figlio Andrea, forse il fratello o la sorella, magari un’amica, più difficile possa essere Livio Cori, con lui è finita da tempo. Le auguriamo di tornare con un po’ meno dolore e minore peso nell’anima.