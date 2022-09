Le parole di dolore di Anna Tatangelo per la morte della mamma

In una sola frase c'è tutto il dolore di Anna Tatangelo per la morte della mamma

Anna Tatangelo è riuscita a scrivere solo poche parole, la morte della sua mamma è devastante per lei, erano molto legate. Anna non riusciva nemmeno a parlare della malattia della madre senza commuoversi e adesso non riesce a dire molto. E’ un giorno terribile per Anna Tatangelo che in una sola frase racchiude ogni cosa. “E’ un dolore troppo forte…” queste le poche parole che è riuscita a scrivere, parole che commuovono perché lasciano capire la sofferenza che sta vivendo in queste ore. Un dolcissimo “Ciao mamma” e un cuore rosso, è il saluto che ha aggiunto alle sue emozioni oggi così devastanti. Non riesce a scrivere addio, la saluta come avrà fatto chissà quante volte ogni giorno della sua vita.

La foto della mamma di Anna Tatangelo

Per mamma Palmira ha scelto una foto piena di luce ed energia, è al mare la sua mamma, bellissima, sorridente. La mamma di Anna Tatangelo è morta oggi 29 settembre, aveva 67 anni, è andata via questa mattina, è volata lontano dai suoi amori dopo avere lottato contro una lunga malattia. Sembrava stesse meglio o forse la cantante non voleva parlare delle sue condizioni di salute.

Un dolore immenso che Anna Tatangelo ha solo in parte condiviso con i suoi fan. Tutti attendevano un suo messaggio oggi ma è arrivato solo in serata. Sgomento e sofferenza, non c’è altro nel suo post ma per la sua mamma sceglie una foto scattata in un momento felice.

“E’ un dolore troppo forte… Ciao mamma”. In tantissimi stanno lasciando un messaggio per abbracciare Anna, per dirle che è un dolore che purtroppo molti già conoscono. Mara Venier tra le prime a darle il suo affetto: “Anna ti sono vicina con tutto l’amore che sai…”. Flora Canto: “Amica mia non ci sono parole… ti stringo forte…”. Federica Panicucci: “Ti stringo forte”. Sonia Bruganelli: “Mi dispiace tantissimo. Condoglianze”. La lista è lunghissima da Costanza Coracciolo a Syria, Cristina Chiabotto, Elettra Lamborghini, Nek, Emma Marrone, Stefano Settepani, Elisabetta Gregoraci che ha conosciuto questo dolore troppo presto: “Ti abbraccio forte. Le mamme dovrebbero essere immortali. Tvb”.