Tragico lutto per Anna Tatangelo: è morta mamma Palmira

E' morta la mamma di Anna Tatangelo, il dolore più grande per la cantante

E’ un lutto terribile che in queste ore ha colpito Anna Tatangelo, è morta la sua mamma, aveva 67 anni. La morte della madre di Anna Tatangelo, della dolce Palmira Vinci, colpisce tutti, ha lottato a lungo contro una brutta malattia ma questa mattina è volata via. Si è spenta dopo un lungo cammino, oggi è terminata la sua sofferenza ma il dolore per la sua famiglia è così forte da lasciare tutti in silenzio. Anna Tatangelo non ha ancora commentato la notizia, non ha ancora detto nulla sui social, non c’è ancora un suo addio. Questo è il momento del dolore che si vive con le persone più care. La cantante era legatissima alla sua mamma ma non aveva nascosto la sua preoccupazione.

La mamma di Anna Tatangelo è morta dopo una lunga malattia

Erano molto legate, con lei e Anna ritrovava sempre il suo passato, tra le braccia di mamma Palmira e della sua famiglia si rifugiava sempre ma ai follower aveva già raccontato la sofferenza di questi lunghi anni.

La notizia della morte della madre di Anna Tatangelo è stata diffusa anche da una testata locale, lei viveva a Sora, dove la cantante è cresciuta. I funerali di Palmira Vinci saranno celebrati domani alle 15:30 presso la chiesa dei Padri Passionisti. Anna chiusa nel suo dolore in questo momento sarà circondata dall’affetto di tutte le persone a lei care. Il piccolo Andrea ha perso la sua adorata nonna, c’è anche il suo dolore a cui dare conforto.

La sua mamma era molto conosciuta a Sora e più volte la Tatangelo ha raccontato della forza che ha sempre visto in lei, di quanto fosse fortunata ad averla. “Non sai quanto tu possa essere fondamentale nella mia vita. Mi insegni tutti i giorni ad essere una donna ed una mamma migliore, quello che sono lo devo a te. Mi hai insegnato ad essere forte, lo hai fatto in silenzio, anno dopo anno, senza mai chiedere…senza mai lamentarti, senza mai appoggiarti a nessuno, con le tue sole forze e con una sensibilità unica. Ti amo più della mia vita e non sai quanto ami vederti con Andrea, perché come Nonna sei straordinaria” una delle sue dediche alla mamma che oggi è volata in cielo.