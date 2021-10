Le lacrime di Anna Tatangelo per la sua mamma: “Oggi sta bene, è una roccia”

Non ce l’ha fatta Anna Tatangelo a trattenere l’emozione. Non è la prima volta che succede quando vede le immagini della sua mamma o sente delle storie che le toccano il cuore. Da tre anni a questa parte, per la cantante, vedere sua mamma nei servizi, durante le interviste di cui è protagonista non è facile. Mamma Palmira infatti ha dovuto affrontare dei problemi di salute, poi anche un brutto incidente domestico. La famiglia di Anna viene da un periodo molto difficile e per lei vedere quella foto di mamma sorridente insieme al suo papà, è sempre un colpo al cuore. Per questo oggi, nello studio di Verissimo, vedendo quella immagine non è riuscita a continuare. Prima la voce rotta dall’emozione, poi le lacrime e una pausa che è durata diversi minuti. Anche Silvia Toffanin è rimasta molto scossa, non si aspettava che nel sol vedere quell’immagine Lady Tata si potesse commuove così tanto. E invece quando si tocca la famiglia, per Anna, si tocca il cuore. Lei che ama suo madre, suo padre e suo fratello più di tutto e tutti e che farebbe di tutto per vederli sempre sorridenti e felici, si è sciolta ricordando probabilmente questi anni complicati per tutti.

Oltre ai problemi di salute anche la preoccupazione di mamma e papà per il piccolo Andrea. Sono nonni che lo viziano tanto e che farebbero qualsiasi cosa per lui, per questo sono anche apprensivi e hanno sempre bisogno di sapere che il piccolo è tutelato e protetto da tutto quello che gli sta intorno. Anna cerca di farlo anche per loro.

Le lacrime di Anna Tatangelo per la sua mamma

“C’è stato un momento in cui mi sono fatta tanta forza per affrontare importanti problematiche di salute in famiglia, però mia mamma ovviamente mi fa sempre sentire figlia e forse anche più piccola di quella che sono. Si preoccupa di tutto in una maniera esagerata. Ci sono stati dei momenti in cui ho tirato fuori anche io la grinta per sostenerla e lo continuiamo a fare insieme. Lei oggi sta bene, è una roccia” ha detto Anna quando ha trovato la forza di smettere di piangere e di andare avanti. Un grazie speciale alla sua mamma e anche al suo papà, colui che ha creduto in lei sin dal primo giorno, il suo “Pippo Baudo”. La cantante ha commentato: “Per mio padre sono Whitney Houston ogni volta che mi vede mi chiede di cantare”.

