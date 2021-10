Anna Tatangelo non vuole parlare di Gigi d’Alessio: “Ho saputo tutto dai giornali”

Nella puntata di Verissimo in onda oggi, 17 ottobre 2021, abbiamo visto una Anna Tatangelo molto emozionata ma anche pronta a raccontarsi dalla vita privata al lavoro. La cantante ha parlato della sua nuova storia d’amore con Livio Cori e di questo periodo che dopo tante turbolenze, finalmente le sorride. Sono stati mesi difficili quelli che hanno caratterizzato l’ultimo anno: dalla fine della storia con Gigi d’Alessio, che non vuole neppure nominare, al trasloco. E poi lei e Andrea che hanno ricominciato da zero. Ed è per questo che con Livio tutto è nato molto piano. Le ferite di quell’amore che le ha fatto battere il cuore per oltre 12 anni, ci sono ancora. E c’è forse anche rabbia in Anna, che con difficoltà parla di quello che è stato. Quasi sfugge alle domande, come se non volesse dire più del dovuto. Lo fa solo per il suo Andrea, perchè la prima cosa che conta per la Tatangelo, è suo figlio. Lo protegge da tutto e da tutti e non ha intenzione di farlo soffrire con una parola sbagliata.

Anna Tatangelo spiega come ha saputo che il suo ex sta per avere un altro figlio

Un servizio mostra tutto l’amore di Anna per suo figlio. Poi Silvia Toffanin le chiede come abbia saputo che Gigi e la sua nuova compagna erano in attesa di un figlio.

La risposta di Anna: “Lo abbiamo saputo dai giornali ( riferendosi anche a suo figlio Andrea). Io sono una mamma il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che mamma e papà ci sono sempre, io voglio solo la sua serenità, quella di mio figlio. Io farà sempre tutto il possibile per vederlo sorridere. E mi fermo qui, proprio perchè non voglio entrare in alcuni meccanismi e perchè come dicevo prima, a volte fermarsi è anche un modo per tutelare mio figlio.

La conduttrice ha commentato: “Ti ringrazio per la risposta so che fino a ora non ne hai mai parlato.” “No mai” ha concluso Anna Tatangelo.

“Sono contenta per quello che stai facendo, la gente ti sta conoscendo per quello che sei e sii forte” ha detto Silvia Toffanin salutando la sua ospite.

