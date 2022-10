Anna Tatangelo mantiene la promessa fatta alla mamma ma è doloroso cantare ancora

Sul palco Anna Tatangelo confida la promessa fatta alla mamma prima di morire

E’ difficilissimo per Anna Tatangelo mantenere la promessa fatta alla mamma prima che volasse via, l’ha confidata al suo pubblico ieri sera. Sul palco Anna Tatangelo, in concerto in Puglia, ha come sempre emozionato tutti ma poi è arrivata la sua emozione, fortissima, quella che blocca la voce. Per la prima volta ieri c’era di nuovo in scaletta una canzone che oggi è ancora più importante per lei. E’ passato ancora troppo tempo dalla morte di sua madre, la Tatangelo si è già esibita su altri palchi e ieri sera ha pensato di poterci riuscire, di potere essere più forte ma la voce e le lacrime l’hanno tradita. Ha chiesto aiuto al suo pubblico, ha chiesto scusa ma è andata avanti con la sua esibizione mantenendo la promessa fatta a mamma Palmira.

Anna Tatangelo non riesce a parlare della sua mamma

Fa fatica ma ripete che ce la farà, chiede solo un attimo di pazienza. Il pubblico la incita, continua ad applaudirla, i suoi musicisti le dicono che forse è meglio lasciar perdere. Anna invece tiene fede a quella promessa fatta a sua madre. Al pubblico spiega che a una persona ha fatto una promessa, che la prossima canzone avrebbe continuato a cantarla e che questa era la prima volta dopo quello che era successo.

La mamma di Anna Tatangelo è morta a 67 anni dopo una lunga malattia, le uniche parole dell’artista il giorno della sua morte sono state: “E’ un dolore troppo forte”, poi una settimana di silenzio ma ha dovuto riprendere in mano la sua vita, tornare ai suoi impegni sul palco.

“La più bella” è la canzone dedicata alla sua mamma, la più difficile da cantare adesso che non c’è più ma è una promessa che le ha fatto e che anche senza voce ha cantato e canterà per sempre.