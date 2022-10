Lutto per Damiano dei Maneskin, le parole di addio per l’amato nonno

Le parole di addio e il grazie di Damiano dei Maneskin a suo nonno che è volato via

E’ un giorno doloroso per Damiano David, il frontman dei Maneskin. Il cantante colpito da un grave lutto, la perdita del nonno, una morte che oggi lo fa piangere ma Damiano gli dice addio ricordando tutti i loro momenti insieme. Il nonno di Damiano David è stato molto presente nella sua vita, ricorda tutte le volte che lo ha accompagnato ovunque avesse bisogno di andare, sempre pronto alla guida della sua Fiat 500. Nell’addio che scrive per ricorda che è stato lui il primo a fargli fare un tiro alla sigaretta, a fargli assaggiare il vino. Sono tanti i ricordi che lo accompagneranno sempre ma sa anche che suo nonno era così fiero quando diceva chi era suo nipote. Hanno riso tanto insieme ma oggi che l’ha perso c’è anche il momento delle lacrime. Dedica al nonno un post, la sua foto, il suo “grazie di tutto”.

E’ morto il nonno di Damiano David dei Maneskin

“Mi hai portato su quella Fiat 500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all’ultimo secondo ti sei vantato di essere ‘il nonno del cantante’” scrive l’artista. Un post così tenero che conclude: “Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un pó piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo”.

Non dice nulla sui motivi della morte ma sono tantissimi i follower, i fan che in pochissimo tempo hanno già commentato sottolineando che è per tutti un enorme dolore vedere i nonni andare via. E’ il primo dolore di cui molti hanno ricordo. “I nonni sono il tesoro della vita, sono che ti fanno sentire al sicuro, che ti amano sempre e comunque. Ci deve essere un paradiso solo per loro” si legge tra i numerosi commenti a cui si aggiungono gli abbracci e la certezza che le dolci parole di Damiano siano arrivate al nonno oltre che al cuore di tutti.