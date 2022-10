Incidente per Ornella Vanoni, è caduta e ha rotto il femore

Brutte notizie per Ornella Vanoni, spiega che è caduta e ha rotto il femore, deve purtroppo rimandare il tour

Una brutta notizia che riguarda Ornella Vanoni e anche i fan che erano in attesa dei suoi concerti. La Vanoni è caduta, ha rotto il femore, è costretta a rimandare il tour. E’ la cantante che in una nota ha informato tutti dell’incidente aggiungendo che è certa riprenderà i suoi impegni a dicembre. 88 anni e la forza di sempre, la Vanoni è dispiaciuta, deve posticipare di un mese il suo tour Le Donne e la Musica. Nella sua comunicazione spiega: “Sono dispiaciuta, ho messo un piede in un buco e ho rotto il femore” la colpa per lei è dei marciapiedi disastrati che causano incidenti e questa volta è capitato a lei. Il 10 novembre era già pronta per esibirsi a Firenze ma questa data è già stata rimandata al 28 gennaio 2023.

Ornella Vanoni si fa coraggio da sola

Deve farsi coraggio, non è il primo stop che subisce ma ha ancora tante emozioni da provare e far vivere sui palchi del suo tour. “Ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e voi. Cari saluti”.

L’artista è già stata operata, un intervento ovviamente necessario con il relativo tempo di ripresa, la riabilitazione. E’ l’ufficio stampa di Ornella Vanoni che ha fatto sapere: “La tournée di Ornella Vanoni Le Donne e la Musica viene rimodulata nelle nuove date a causa di un intervento che l’artista ha subìto nei giorni scorsi”. Tornerà quindi il 3 dicembre, con circa tre settimane di ritardo rispetto alle date già annunciate, partirà da Padova per poi arrivare a Roma, Brescia, Milano e poi le date del 2023 da Bologna a Torino, Perugia, Firenze e Genova.

Ad aprile si era già fermata ammettendo i troppi dolori e l’agitazione, avendo ancora bisogno di riposo dopo l’altra brutta caduta che l’aveva costretta a letto per diverse settimane. In quella occasione la caduta era stata in treno. Aspettiamo tutti che si riprenda e torni più forte di prima dopo l’intervento al femore.