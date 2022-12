Anche Salmo protagonista di Sanremo 2023: cosa farà

Grande annuncio di Amadeus al TG1: anche Salmo a Sanremo 2023, ecco che cosa farà

Salmo a Sanremo 2023. Se fino a qualche anno fa il Festival di Sanremo era ritenuta una kermesse di poco appeal, destinata a cantanti un po’ polverosi bisognosi di quel palco per rinascere, da quando Amadeus ha preso in mano la direzione artistica tutto è cambiato. Sanremo è diventato una vetrina, è diventato il trampolino di lancio di talenti freschi e giovani ( la storia dei Maneskin insegna) e adesso su quel palco, tutti vogliono di nuovo salirci. Grandissimi artisti, super Big che fino a qualche anno fa avrebbero partecipato solo come ospiti. La gara spaventa ma emoziona, il gusto di essere su quel palco con altri BIG è uno stimolo grandissimo per ogni genere di artista, da quello uscito da poco da un talent a una super della nostra musica come Giorgia, forse la voce più bella su piazza. Insomma Amadeus ha fatto una vera e propria rivoluzione, più che un miracolo e anche i numeri dei brani delle ultime edizioni del Festival, dimostrano che grande orecchio ha avuto il direttore artistico, che scelta pazzesca ha fatto. E tornando a chi c’è, chi vuole esserci e chi ci sarà: tutti dicono si ad Amadeus, anche Salmo. Lo ha rivelato il conduttore nell’edizione del TG 1 del 18 dicembre, svelando anche che cosa farà il rapper.

Salmo, si esibirà sul palco galleggiante della Costa Smeralda (l’anno scorso, fu la Costa Toscana) durante la prima e l’ultima serata della prossima edizione della kermesse sanremese. In merito ai super ospiti italiani presenti a Sanremo ( Salmo è sulla nave quindi dovrebbe essere una eccezione), Amadeus aveva spiegato che sono i suoi 23 BIG i super ospiti e che sul palco dell’Ariston si esibiranno solo over 70, come ospiti italiani di spicco.

L’annuncio di Amadeus al TG1: anche Salmo a Sanremo 2023

Ieri quindi Amadeus ha detto: “Una notizia che posso confermarvi, la presenza di questo palco galleggiante davanti Sanremo, a pochi metri dalla Costa, ed è la Costa Smeralda, dove ci saranno delle feste incredibili e noi ci saremo, ma la notizia importante è che, alla prima e all’ultima sera del Festival, quindi martedì 7 e sabato 11 febbraio 2023, a collegarsi con noi direttamente dalla Costa Smeralda, sarà un numero uno cioè Salmo. Salmo viene a Sanremo, apre e chiude il collegamento e le feste a bordo del nostro palco galleggiante. Questa notizia farà piacere al pubblico giovane che segue il Festival di Sanremo. Salmo sarà con noi.“