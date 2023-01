Sanremo 2023 pronto ad accogliere i Black Eyed Peas: che fine ha fatto Fergie?

Che fine ha fatto Fergie dei Black Eyed Peas?

Grandi ospiti internazionali in questa edizione al Festival di Sanremo. Dopo due anni molto molto particolari, finalmente Amadeus può tornare a ospitare grandi nomi della musica e non solo, di livello internazionale. Pochi giorni fa il direttore artistico di Sanremo 2023 ha annunciato che sul palco dell’Artiston arriveranno i Black Eyed Peas. Da oltre 25 anni la band è sulla cresta dell’onda.

I Black Eyed Peas sono un gruppo musicale statunitense di hip hop e R&B fondato nel 1995 a Los Angeles, California. Il gruppo originale era composto da Will.i.am, Apl.de.ap, Taboo e Fergie. Nel 2002, la cantante Fergie si unì al gruppo, portando un cambiamento nella loro sonorità verso un genere più pop e R&B. Come però molti di voi sapranno, Fergie non fa più parte della band da anni. Che fine ha fatto la cantante? Scopriamolo ripercorrendo la storia della band.

Il grande successo dei Black Eyed Peas in tutto il mondo

Il loro terzo album “Elephunk” del 2003 ha ottenuto un grande successo, con i singoli “Where Is the Love?” e “Shut Up” che hanno raggiunto la cima delle classifiche in diversi paesi. Il loro quarto album “Monkey Business” del 2005 ha venduto oltre 9 milioni di copie in tutto il mondo.

Il loro quinto album “The E.N.D” del 2009 ha raggiunto la posizione numero uno della classifica Billboard 200, e ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo. Il singolo “I Gotta Feeling” è stato un successo globale, diventando la canzone più scaricata della storia su iTunes. Nel 2011, Fergie ha lasciato il gruppo per concentrarsi sulla sua carriera solista. I Black Eyed Peas hanno continuato ad esibirsi e a produrre musica come trio .

Nel 2018 i Black Eyed Peas hanno fatto il loro ritorno sulle scene musicali pubblicando ad inizio gennaio il singolo Street Livin’, accompagnato da un videoclip ricco di immagini collegate al razzismo e con un testo che condanna diverse piaghe sociali. Pochi mesi dopo è uscito il singolo Ring the Alarm Pt. 1, Pt. 2, Pt. 3, scelto come apripista per il settimo album in studio Masters of the Sun Vol. 1. Uscito il 26 ottobre dello stesso anno, il disco si compone di dodici brani ed è stato promosso anche dai singoli Constant Pt. 1 Pt. 2, Big Love e Dopeness.

Che fine ha fatto Fergie?

Fergie, il cui vero nome è Stacy Ann Ferguson, ha continuato a lavorare come cantante solista dopo aver lasciato i Black Eyed Peas nel 2017. Ha pubblicato il suo secondo album in studio “Double Dutchess” nel 2017, che ha incluso i singoli “Life Goes On” e “You Already Know”.

Oltre alla sua carriera musicale, Fergie è anche apparsa in diversi spettacoli televisivi e film, tra cui un episodio di “Punk’d” e il film “Nine”. Ha anche lavorato come giudice e mentore in programmi televisivi come “The Four” e “The X Factor UK”. Nel 2021 ha annunciato di avere un nuovo album in uscita e di aver lanciato alcuni singoli. Forse anche per questo motivo la cantante conta una pagina instagram con quasi 5 milioni di follower mentre i Black Eted Peas sono invece fermi a quota 1 milione, nonostante il successo avuto in questi anni. I rapporti con i componenti della band sono ottimi tanto che su instagram più volte Fergie si è complimentata con i suoi ex colleghi per gli ultimi successi avuti.

Inoltre, Fergie ha continuato a impegnarsi in attività benefiche, tra cui la lotta contro l’AIDS e l’adozione di uno stile di vita sano. Ha anche continuato a esibirsi in concerti e festival in tutto il mondo.

È vincitrice di 8 Grammy Awards, a fronte di 20 candidature.