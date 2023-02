Rosa Chemical, chi è il rapper e modello di Gucci: che parla di amore libero con Made in Italy

Chi è Rosa Chemical, il rapper famoso per essere stato anche un modello di Gucci che sarà in gara a Sanremo 2023

Rosa Chemical sarà uno dei big in gara al Festival di Sanremo 2023. La sua canzone intitolata Made in Italy è stata una di quelle scelte dal direttore artistico Amadeus, per partecipare alla kermesse. Nonostante ciò, c’è da dire che l’artista non è tra i nomi più popolari del cast. Rosa Chemical senz’altro è più conosciuto dai giovani che dal grande pubblico ma grazie alla sua presenza all’Ariston potrà arrivare a molta più gente che potrà apprezzare la sua arte. Fatto sta che, prima del debutto tra i big, vogliamo parlarvi un po’ di lui e svelarvi tutte le curiosità e quello che c’è da sapere su Rosa Chemical. Così da arrivare preparatissimi a Sanremo 2023! Tra l’altro oggi, il suo nome è diventato virale anche per quello che è successo in aula oggi. Una deputata di Fratelli di Italia infatti, ha chiesto l’immediata esclusione del cantante da Sanremo 2023 in quanto i più piccoli, potrebbero essere influenzati in modo negativo dalla sua presenza al Festival. “Proteggiamo i nostri bambini” ha detto la deputata. Il video, manco a dirlo, è diventato subito virale.

Chi è Rosa Chemical, il cantante che sarà in gara a Sanremo 2023: ecco tutto quello che dobbiamo sapere sul rapper

Il vero nome di Rosa Chemical è Manuel Franco Rocati. E’ nato a Rivoli, il 30 gennaio del 1998. E’ quindi prossimo a spegnere 25 candeline sulla torta. Manuel è cresciuto a Alpignano, in provincia di Torino. Ma torniamo sul particolarissimo nome d’arte. Come mai Rocati ha deciso di ribattezzarsi Rosa Chemical all’interno del mondo della musica? Ha unito il nome di sua madre Rosa a Chemical in onore della sua band preferita My Chemical Romance.

La sua carriera è partita pochi anni fa, nel 2018, quando ha pubblicato il singolo Kounikova. Nello stesso anno, è diventato un modello per la maison Gucci. Ha anche fatto l’artista di graffiti a livello europeo prima di diventare il rapper che tutti conosciamo ad oggi (o che stiamo iniziando a conoscere!). Nel 2019 ha poi pubblicato il suo primo album intitolato Okay Okay !!, seguito dalla pubblicazioni di singoli tra cui Long Neck, Facciamolo e Tik Tok. A questo disco segue il secondo intitolato Forever e poi il terzo, nonché un repack del precedente con l’aggiunta di alcuni nuovi brani, Forever and ever. Qui tra le collaborazioni anche quelle di Gué e di Ernia.

In realtà, Rosa Chemical non è nuovo a Sanremo. E’ vero che non ha mai partecipato in gara tra i big ma, appena un anno fa, è salito sul palco dell’Ariston durante la serata dei duetti per cantare con Tananai un riarrangiamento di A far l’amore comincia tu, Comincia tu. E ora non ci resta che attendere di vederlo in gara a tutti gli effetti dal 7 di febbraio con il brano Made in Italy.

Rosa Chemical: conosciamolo meglio

«Mi chiamo Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical. Più che un musicista, sono un artista: canto, dipingo, ho fatto il tatuatore, sono un grafico» così si presenta il trapper. In una intervista ad Amica.it, il trapper ha spiegato il significato della sua canzone Made in Italy e che cosa vuole dire con questo brano. “È un messaggio di amore, sesso, uguaglianza e libertà. Alludo a cose diverse rispetto alla famiglia tradizionale, all’amore classico, alla formula “1 uomo 1 donna”. Io per esempio sono cresciuto solo con mia mamma, averne due mi sarebbe piaciuto. So che non sono temi nuovi, che non ho inventato nulla, ma se dopo 40 anni c’è ancora bisogno di ripeterli forse c’è un problema” ha raccontato. Nelle ultime interviste rilasciate prima di Sanremo, Rosa Chemical ha anche spiegato che vive una relazione libera con la sua fidanzata. Ebbene si, il famoso amore libero di Alex Belli. Rosa Chemical ha spiegato che la sua fidanzata può fare sesso con chi vuole e così anche lui. Tradire, è altra cosa. “Non posso stare in una relazione monogama, non mi basta una persona sola” ha detto. Ed è per questo che Rosa Chemical fa così tanta paura alla deputata di Fratelli di Italia che ne ha chiesto l’esclusione dal Festival. A Vanity Fair, Rosa Chemical ha spiegato: “Per me l’amore deve perdere un po’ di egoismo. Siamo troppo radicati sul riceverlo: “io ti amo ma se tu non mi ami io non ti amo”. Ti costringo a essere l’unico con cui fai sesso e con cui parli. Io questo lo considero una violenza.” Rosa Chemical ha anche spiegato quella che potrebbe essere la reazione del pubblico: “Non mi preoccupo di chi cambierà canale. sono lì per far conoscere un punto di vista, non dico che sia la verità assoluta. Dire a un italiano cresciuto con determinati valori, che esiste un altro tipo di sesso e di famiglia non è facile. Io voglio dire che diverso non è sbagliato, diverso è diverso.”