Sanremo 2023, Amadeus rivela i 22 BIG in gara e con loro ben 6 giovani al Festival

Dal Tg1 Amadeus ha annunciato i nomi di tutti i Big in gara a Sanremo: saranno 22 i Big ma ci saranno anche sei giovanissimi al Festival

Anche quest’anno Amadeus ha scelto il Tg1 per l’annuncio della lista di tutti i Big in gara a Sanremo 2023. Con una piccola novità: non l’edizione della sera ma quella delle 13,30. Il motivo? I mondiali che con la loro ingombrante presenza, hanno rimescolato le carte sul tavolo. C’era tanta attesa per la lista dei BIG di Sanremo 2023, visti i tanti nomi circolati e viste anche le parole di Amadeus, che aveva annunciato grandissimi cantanti della nostra musica sul palco dell’Ariston. Attese tradite o rispettate? Giudicate voi scoprendo insieme a noi la lista completa di tutti i BIG che saliranno sul palco dell’Ariston a febbraio 2023. Da Marco Mengoni a Elodie passando per Giorgia, tanti i nomi che erano stati già fatti ma anche tante le novità come ad esempio, I Cugini di Campagna.

Vi ricordiamo che questa 73esima edizione del Festival di Sanremo prenderà il via il 7 febbraio con la finale prevista poi per l’11 febbraio. Sul palco, oltre a tutti i Big che Amadeus ci saranno anche Gianni Morandi e Chiara Ferragni, due presenze fisse per il festival di Rai 1, affidato per la quarta volta consecutiva ad Ama.

Sanremo 2023 la lista di tutti i Big in gara al Festival: i nomi

Non ci resta che scoprire la lista completa, con tutti i nomi dei BIG a Sanremo 2023.

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce e Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

I cugini di Campagna

Mr Rain

Marco Mengoni

Dopo essersi preso una piccola pausa, Amadeus ha rivelato i nomi degli altri 11 BIG in gara.

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma Cose

Levante

Ultimo

“Loro sono i miei super ospiti, ringrazio tutti, è stato un lavoro meraviglioso, pensate che ne ho ricevute almeno 300″ ha detto Amadeus, non è stato semplice scegliere ma alla fine, la lista è completa.

Rivediamo in grafica tutti i nomi dei BIG

Vi ricordiamo che la lista diventerà definitiva la sera del 16 dicembre, in occasione della finale di Sanremo Giovanni (diretta su Rai 1) in cui i 6 vincitori andranno ad aggiungersi ai Big scelti, completando così il cast di 28 artisti in gara al Festival di Sanremo 2023. Lo ha rivelato oggi Amadeus, spiegando che saranno 6 i giovani, per un totale di 28 canzoni in gara. I titoli delle canzoni dei BIG in gara, saranno rivelati proprio nella serata di Sanremo giovani.