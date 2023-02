Testo Lettera 22: I Cugini di Campagna a Sanremo 2023

I Cugini di campagna devono avere davvero una canzone forte per Sanremo 2023, tornano con Lettera 22 e già il titolo ci incuriosisce. E’ una metafora, la lettera 22, come hanno spiegato I Cugini di Campagna, è quella che non esiste, quella che non c’è nel nostro alfabeto, quindi dobbiamo cercarla, dovremmo farlo tutti. Il testo di Lettera 22 scelto per Sanremo 2023 forse servirà a chi non trova le parole quando c’è da chiedere scusa o dire ti voglio bene. C’è un dubbio, perché il gruppo ha confessato di avere capito che la canzone era bellissima solo al quarto ascolto. Faranno in tempo a farlo capire anche al pubblico di Sanremo 2023? Loro credono che ai giovani piacerà subito, sono invece quelli che ascoltavano “che odore di castagne al fuoco” che faranno un po’ più fatica. Quindi, si tratta di un brano giovane? Ivano, Silvano, Nick e Tiziano sono tornati alla formazione più amata, dopo una serie di incomprensioni e problemini sono pronti per il loro festival ma dicono che la loro canzone abbia un po’ il sapore do quelle dei Pooh. Ecco il testo.

I Cugini di Campagna, il testo di “Lettera 22”

Lettera 22

(di D. Mangiaracina – V. Lucchesi – F. Gargiulo – D. Mangiaracina – V. Lucchesi)

Io non sono altro che un bambino

Che non sa contare

E vorrebbe dirti che gli manchi

Senza le parole

Io non sono altro che un dottore

Che si è fatto male

Io non sono altro che un palazzo

In costruzione e cade

Se mi guardi con quegli occhi amore

Mi farai morire

Io non sono altro che una storia

Che non sa finire

Io non sono altro che un giardino

Senza neanche un fiore

Io senza di te non sono altro che

La parola “amore”

E con questo amore tornerei

A dirti che ci vuole altro

Per convincermi a rinchiuderti

Dentro un singhiozzo

Altro per lasciarmi in un riflesso

Dentro a uno specchio

E non era mai il momento giusto

E non era mai il momento giusto

Per parlare

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Ora che ho trovato le parole

Già mi salta il petto

Come treni in corsa tra le nuvole

Uno spazio altro

Come due uragani che distruggono

Ma per dispetto

Credo, credo anch’io, che non puoi darmi il mondo

Se non guardi il mondo come lo guardo anch’io.

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Anche per loro una canzone d’amore ed è una vera sfida fasi spazio tra gli altri brani sanremesi.