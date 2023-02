Sanremo 2023 i favoriti: Marco Mengoni svetta, Ultimo perde quota

Marco Mengoni è il super favorito per la vittoria a Sanremo 2023: ecco cosa dicono i bookmakers

Cosa ci dicono gli scommettitori sui possibili favoriti per la vittoria a Sanremo 2023? E’ ancora presto per fare un bilancio, molto si deciderà dopo la serata di oggi, quando sarà possibile ascoltare le altre 14 canzoni in gara. Ma per il momento, il favorito, resta senza nessun dubbio Marco Mengoni. Chi scommette sulla sua vittoria, vince ben poco, è scontato a quanto pare il suo primo posto sul palco dell’Artiston. E voi, avete già scelto il brano per cui tifare?

Vediamo quelle che sono le ultime quotazioni dopo la prima serata del Festival, in attesa di ascoltare poi oggi le altre 14 canzoni in gara.

Leggi qui le nostre pagelle dopo la prima serata di Sanremo 2023

Sanremo 2023 i favoriti: Marco Mengoni resta in testa

Primo allungo di Marco Mengoni nelle scommesse sul vincitore del Festival di Sanremo. L’artista di Ronciglione conquista la vittoria nella prima serata convincendo con la sua “Due vite”, con la quota che dal 3 di ieri scende tra l’1,78 di Planetwin365 e l’1,90 di William Hill. Non ci sono dubbi sul fatto che Marco Mengoni abbia tutte le carte in regola per conquistare la vittoria nella 73esima edizione del Festival.

Tra gli artisti più attesi perde invece terreno Ultimo, quarto in classifica provvisoria: il cantautore romano passa da 3,25 a 8 ed è ora alle spalle di Giorgia, che in attesa del debutto di stasera è seconda sul podio dei bookie, a 5,50. Convince gli analisti Elodie, pure a quota 8 (da 10), anche se il progresso più netto è quello dei Coma Cose, partiti a 40 e ora in tabellone a 11 volte la posta. Davanti al duo milanese rimangono Lazza e Colapesce di Martino (tutti a 8), mentre alle loro spalle si segnalano anche i balzi di Mara Sattei (15), Mr Rain (26), Leo Gassmann (29) e Colla Zio (29). Rimandati invece Gianluca Grignani (50), Gianmaria (50) e Ariete (67), mentre in fondo alla classifica i betting analyst mandano Olly (100), i Cugini di Campagna (150) e Anna Oxa (200). La scommessa pazza quindi è quella che vede Anna Oxa vincitrice, cosa quasi del tutto impossibile visto che ieri la cantante, si è piazzata all’ultimo posto nella classifica della sala stampa.