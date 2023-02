Sanremo 2023 le pagelle di UNF: diamo i voti ai primi 14 BIG

Diamo i voti ai BIG in gara dopo la prima serata di Sanremo 2023: ecco le nostre pagelle

E’ tempo di pagelle sul nostro UNF. E’ tempo di dare i voti ai primi 14 BIG che si sono esibiti sul palco di Sanremo nella serata del 7 febbraio 2023. Una serata ricchissima di musica, forse anche troppa, una serata con poche sorprese e tante conferme. Una su tutte: l’ineguagliabile bravura di Marco Mengoni che a Sanremo 2023 porta una canzone meravigliosa. Forse una performance imperfetta alla prima a causa dell’emozione. Capita quando sei il super favorito, nonostante la nonna di Fedez leggendo le carte a Mengoni ha pronosticato per il cantante un secondo posto! Ma torniamo a noi, con le nostre pagelle. Dicevamo le certezze: Marco Mengoni. Poi le conferme: Ultimo, anche se ci si aspettava sicuramente di più. E le sorprese: meravigliosi i Coma -Cose, speciale Mara Sattei con il brano scritto per lei da Damiano dei Maneskin. Dolce ed emozionante MR Rain. E’ questa la nostra top five nella quale non rientra almeno per ora Elodie. Troppo concentrata sul look , si mangia il palco certo. Ma da qui ad avere una canzone da secondo posto o da podio, ce ne passa. Vedremo con gli ascolti successivi, per il momento, è un no. Diamo dunque i voti.

Sanremo 2023 le pagelle: diamo i voti ai primi 14 BIG in gara

Anna Oxa un fantasma a Sanremo 2023, un po’ strega sul palco dell’Ariston. Non era in forma perfetta, lo ha rivelato Amadeus in conferenza stampa, parlando di febbre e malessere in generale. La sua Sali però, non era da ultimo posto ma si sa, i voti della sala stampa a Sanremo, sono spesso molto molto lontani da quello che è il gusto del pubblico. Risalirà quasi certamente in classifica. Per ora voto 6,5

gIANMARIA arriva sul palco dell’Ariston ed è così alto da attirare l’attenzione da farti chiedere per tutto il tempo ma quanto sia alto. La sua canzone Mostro non incuriosisce molto, nulla che non abbiamo giù sentito, esibizione che non fa wow. Per ora 6

Di Mr. Rain si è detto che abbia fatto una paraculat* con la scelta di portare i bambini sul palco di Sanremo. A mio avviso ha fatto una cosa dolce e se è una trovata per cantare sempre prima di mezzanotte, bhè ha fatto bene, se il regolamento glielo concede. Si parla anche della banalità del suo testo, che invece dice tanto, forse bisogna avere solo una maggiore sensibilità per comprendere quando si parla di fragilità. E non tutti ce l’hanno. Voto 7,5

Marco Mengoni ha incantato l’Ariston, come se fosse un alieno messo lì in mezzo in una non gara. Perchè Marco diciamolo, è di un altro pianeta. E può fare persino di più, quando il peso di essere il super favorito diminuirà e l’emotività anche. Esibizione pazzesca. Senza nessun dubbio la migliore della serata. Voto 9

Ariete paga tutta l’emozione di essere così giovane e così inesperta, quando si parla di grandi palchi: stona, è impacciata ma canta come sa fare e conquista il suo pubblico. Il pubblico al quale continua a rivolgersi senza scomodare i massimi sistemi. Voto 6

Ultimo regala la sua Alba e la condivide, forse vuole fare troppo alla prima, forse bisogna riascoltarlo di nuovo. Nessun dubbio sul fatto che sia uno dei migliori, nessun dubbio sul fatto che la canzone vincerà. Per quello che abbiamo sentito però, non da primo posto. Voto 8-

Che belli i Coma-Cose, non per tutti è chiaro. Perchè bisogna anche viverle e capirle certe emozioni, perchè bisogna empatizzare con un brano, bisogna andare oltre. Sono puliti, eleganti, mai banali. I Coma Cose raccontano un pezzettino di loro che è anche un pezzettino di noi. E regalano una bellissima canzone d’amore al pubblico di Sanremo 2023 ma non solo. Voto 8,5

Elodie è una pantera, quel palcoscenico se lo prende tutto. Gioca con la telecamera, gestisce gli sguardi modula alla perfezione ogni suo movimento. Due merita forse un secondo ascolto prima del giudizio definitivo e forse dalla cantante ci si aspetta sempre quel pizzico in più per fare finalmente il grande salto. Vittoria difficile, come anche il podio. Voto 7

I giornalisti hanno eletto Leo Gassmann quinto nella classifica dei 14 BIG onestamente, un po’ troppo generosi con il giovane cantate. Fresco, pulito, giovane ma non da top five. Voto 6,5

I Cugini di Campagna completamente fuori contesto. Complicato comprendere il perchè siano stati scelti, è difficile pensare che non ci fosse una canzone più bella da presentare al pubblico di Sanremo 2023. Ma si sa, ci vuole anche la quota spettacolo su quel palco, e loro lo fanno. Lettera 22 però, non è una canzone degna del Festival di Amadeus. Voto 5

Da Gianluca Grignani ci si aspettava forse un pelino di emozione in più. La sua Quando ti manca il fiato ha un testo molto forte, il messaggio che vuole lanciare lo è altrettanto. Ma ieri si è fatto fatica a capire le parole del suo brano e forse chi non lo ha letto, non ha compreso la potenzialità di questa canzone. Per ora il voto è un 6-

La canzone di Olly potrebbe essere una bella sorpresa di questo Sanremo 2023. Molto gradevole, molto orecchiabile e se le radio facessero un buon lavoro potrebbe ottenere numeri molto buoni. Per essere una nuova proposta ha fatto decisamente meglio di illustri colleghi. Voto 7-

Un po’ Ragazzi italiani della generazione Z, un po’ Neri per caso, un po’ Backstreet boys i Collazio hanno rievocato emozioni del passato, almeno per noi generazione cresciuta negli anni 90. Il brano è divertente, nulla che possa però ambire a un podio. Voto 6+

Piena di sentimento la canzone di Mara Sattei che arriva sul palco di Sanremo 2023 con tutta la sua eleganza. Forse un po’ troppa emozione, forse un po’ troppa incertezza. Ma se il pubblico di Sanremo cerca una cantante forte con un brano che possa convincere tutti, una donna sul podio, bhè in questa prima serata è Mara Sattei quella donna. Voto 7,5