LDA a Sanremo 2023: l’orgoglio di Gigi D’Alessio ma anche Anna Tatangelo e Denise Esposito si emozionano per Luca

Il commento di Gigi D'Alessio dopo l'esibizione di LDA a Sanremo 2023, poi quelli di Anna Tatangelo e Denise Esposito

Ieri sera LDA si è esibito al festival di Sanremo 2023, a seguirlo in tv c’erano ovviamente tutti. Gigi d’Alessio, Anna Tatangelo e Denise Esposito non hanno fatto mancare il loro sostengo sui social. Tutti incollati alla tv per seguire Luca D’Alessio. Ieri Gigi ha pubblicato una lettera scritta per suo figlio, il suo desiderio di proteggerlo da tutto, il suo orgoglio nel vederlo sul palco di Sanremo 2023. Una serata lunghissima con LDA che è salito sul palco dell’Ariston quasi alla fine ma ne è valsa la pena, tutti fieri di lui e primo tra tutti ovviamente suo padre. Gigi D’Alessio aveva già scritto tutto ieri nella sua lettera ma appena Luca ha pubblicato i suoi pensieri subito dopo il brano è lui ad avere commentato immediatamente: “Sei stato super, fidati di me”. Il like di Anna Tatangelo è solo l’inizio dell’emozione perché anche lei ha voluto far sapere a Luca che era lì, incollata alla tv per lui.

LDA a Sanremo 2023, l’affetto di Anna Tatangelo e Denise Esposito

“Io non vi so dire quello che ho provato. Ancora non riesco a credere che io sia riuscito a cantare su questo palco. Sto tremando ancora e non riesco a scrivere niente… SE POI DOMANI fuori stanotte alle 02.00” è il post di Luca D’Alessio dopo avere cantato emozionatissimo a Sanremo. Il commento del padre è altra emozione e poi sono arrivate le storie di Anna Tatangelo e Denise Esposito. Entrambe, ex e attuale compagna di Gigi, sono ovviamente molto legate a Luca.

Anna Tatangelo è appena tornata dal suo viaggio romantico a Parigi e ieri sera non ha perso la seconda serata di Sanremo 2023. Prima una storia dedicata a Lazza ma poi è a LDA che riserva tutto il suo tifo, il suo affetto. La cantante ha pubblicato una storia in cui mostra che sta guardando proprio lui in quel momento e che l’affetto che prova per lui è immutato. L’ha conosciuto bambino, era piccolissimo Luca, ed è con lui che ha un legame speciale nonostante la fine della storia con il padre. Luca è il fratello di suo figlio Andrea.

Denise Esposito ha pubblicato un video di Sanremo, anche lei tifa per Luca, è ovvio.