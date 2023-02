Grignani fa la proposta di matrimonio ad Arisa, felice dopo Sanremo 2023

La proposta di matrimonio di Gianluca Grignani ad Arisa dopo il duetto di Sanremo 2023

Gianluca Grignani ha fatto la proposta di matrimonio ad Arisa dopo l’esibizione di ieri sera a Sanremo 2023. Vale questa proposta di matrimonio per il Fantasanremo? La proposta di Grignani ad Arisa è arriva dopo il duetto della quarta serata del festival, dopo che insieme hanno fatto un bel casino, come ha commentato la cantante lucana mentre lasciava il palco dell’Ariston. Sono piaciuti o meno insime in quei minuti di caos totale resta un mistero perché c’è chi li boccia del tutto e chi invece ha apprezzato lo spettacolo, la voglia di vivere, con un po’ di confusione tra i reality show e il festival di Sanremo. Gianluca Grignani è felice di come sia andata ieri sera, anche per questo ha chiesto ad Arisa di sposarlo. Il cantautore di Destinazione Paradiso si è emozionato ieri sera, l’ha confidato sul suo profilo social dove continua a pubblicare immagini della serata, del loro duetto mano nella mano.

Grignani e Arisa si sposano davvero?

“Abbiamo fatto una bella festa, siamo contenti” ha ribadito Arisa guardando negli occhi il collega, forse anche lei si sta convincendo che è stata una bella esibizione. Ma dopo i commenti sul vestito indossato da Arisa, lo stesso della violinista che ha accompagnato Lazza, adesso c’è la proposta di matrimonio inaspettata di Gianluca per Rosalba.

E’ a Rai Radio 2 che ha chiesto a lei di sposarlo, subito dopo il duetto: “Quando l’ho incontrata ho detto che era strana, dicevo fammi finire, ma l’Arisa che è dentro è questa qua, però è partita con me non lo so perché. E poi dopo ogni secondo che passava, fino all’ultimo minuto che l’ho vista… Mi ha lasciato senza fiato cioè se non è eclettica non è in grado. Arisa è stata meglio di me non è facile stare dietro a me che a volte tendo ad improvvisare. Mi vuoi sposare Arisa?”.

Arisa ha fatto finta di non capire e ha detto altro: “Gianluca è un artista generoso perché non fa altro che farmi complimenti e darmi man forte. Io sono orgogliosa e onorata di aver passato questa cosa”.

Ma Grignani non molla: “Da quando sono single ho una visione delle donne molto più aperta. Le comprendo nel loro intimo, cosa che prima non ero in grado perché sono un uomo e quindi mi comporto di conseguenza. Le donne ti dicono solo quello che tu vuoi sentirti dire e quando lo capisci o lo capisci o non lo capirai mai più. Questo cambia e a quel punto capisci tante cose delle donne. Significa che sono tanto innamorato delle donne”. Dopo queste parole Arisa deciderà di dirgli di sì?